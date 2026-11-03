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FATALIDADE

Atacante colide com goleiro em campo e morre aos 30 anos

Jesús de Miguel, do Tenerife, não resistiu aos ferimentos; saiba mais

Atacante colide com goleiro em campo e morre aos 30 anos - (crédito: Reprodução/Instagram)
Atacante colide com goleiro em campo e morre aos 30 anos - (crédito: Reprodução/Instagram)

Uma tragédia marcou o futebol espanhol nesta terça-feira (3). O atacante Jesús de Miguel, do Tenerife, morreu aos 30 anos, após não resistir às complicações provocadas por um choque com o goleiro Jesús Owono, do FC Andorra.

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O acidente aconteceu na noite de segunda-feira (2), durante uma partida válida pela segunda divisão do Campeonato Espanhol.

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O falecimento foi confirmado pelo Tenerife por meio de um comunicado oficial. De acordo com o clube, o atleta morreu às 8h (horário local), no Hospital Universitário Nuestra Señora de Candelaria, onde estava internado desde o ocorrido.

A situação clínica do jogador havia se agravado nas horas que antecederam a confirmação da morte. Ainda durante a madrugada de terça-feira, a equipe informou que Miguel apresentava piora neurológica.

Ele permaneceu inconsciente desde a colisão e sofreu uma parada cardiorrespiratória, mas chegou a ser reanimado pelos profissionais que prestaram socorro.

Como aconteceu o acidente

O episódio ocorreu nos acréscimos do confronto entre Tenerife e Andorra, disputado no estádio Heliodoro Rodríguez López.

Miguel avançava para receber um lançamento longo quando o goleiro Jesús Owono abandonou a área para interceptar a jogada.

Durante a tentativa de afastar a bola, o goleiro atingiu violentamente o atacante. O impacto fez com que o jogador do Tenerife desabasse no gramado, sem conseguir se levantar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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MM

Mariana Morais

Colunista

Por Mariana Morais
postado em 03/11/2026 08:09
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