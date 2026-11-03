Gominho vende bolsas que ganhou de Preta Gil e se pronuncia sobre suposta herança milionária - (crédito: Reprodução/Instagram)

Gominho contou que decidiu se desfazer de quase todas as bolsas de grife que recebeu de Preta Gil.

O apresentador, que tinha uma relação de grande proximidade com a cantora, explicou que preferiu conservar apenas um dos acessórios, justamente aquele que era o preferido da artista.

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Outros objetos pessoais também permaneceram com ele como lembranças da amiga.

O assunto veio à tona durante uma entrevista ao jornal O Globo, na qual o comunicador também esclareceu os boatos de que teria sido incluído na herança da cantora.

Gominho negou qualquer recebimento de dinheiro e explicou que os itens que levou consigo foram escolhidos durante a divisão dos pertences pessoais de Preta, cuja casa era bastante ampla.

Ao falar sobre as especulações envolvendo uma possível recompensa financeira pelos cuidados que dedicou à artista durante o tratamento contra o câncer, ele demonstrou insatisfação com os comentários.

O apresentador fez questão de ressaltar que o vínculo entre os dois nunca teve interesses materiais como motivação.

“Não faço a menor ideia de onde tiraram essa história. Hoje em dia, a internet tem um lado muito perigoso, que é o de dar voz a todo mundo, e todo mundo fala o que quiser. As pessoas acham que essa seria uma forma de ela ser grata a mim por eu ter parado minha vida para cuidar dela.

Mas a nossa relação nunca foi baseada nisso. Vivíamos outras coisas, e é isso que as pessoas não entendem. Por mais rica que ela fosse, a nossa relação era muito íntima, com uma troca muito natural”, declarou Gominho.

Sobre os objetos que recebeu, o apresentador do Multishow mencionou, além das bolsas, uma echarpe frequentemente utilizada pela cantora e alguns artigos que pertenciam à residência dela.

“Preta deixou para mim tudo o que eu sou hoje em dia. E fiquei com várias coisas que eram dela. Como a casa dela era muito grande, a gente foi dividindo as coisas. Peguei várias bolsas de grife, que, inclusive, eu vendi a maioria.

Fiquei só com uma, que era a de que ela mais gostava. A echarpe que ela usava muito no pescoço e algumas coisas de casa também. São coisas afetivas mesmo, o dinheiro vem e vai. E eu não tenho apego a coisas materiais”, pontuou.



