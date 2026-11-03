Mulher morre aos 26 anos após tentar sentar em janela do 7º andar de hotel - (crédito: Reprodução/Instagram)

A morte de Renata Rebeca Negrão Saldanha dos Santos, de 26 anos, é investigada pela Polícia Civil do Maranhão após a jovem cair da sacada de um hotel em São Luís, na madrugada desta terça-feira (3).

As primeiras análises das imagens de segurança do estabelecimento apontam que a queda teria sido acidental.

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O episódio foi registrado por volta de 1h30, no Hotel Rio Poty, situado na Avenida dos Holandeses, no bairro Ponta d'Areia. Renata estava hospedada no local com o namorado quando ocorreu o acidente.

Inicialmente, a polícia também considerou outras possibilidades para explicar a morte. No entanto, a análise das gravações das câmeras de monitoramento levou os investigadores a trabalhar com a hipótese de acidente.

Os registros mostram a jovem na área da sacada antes de se apoiar em uma estrutura e despencar do sétimo andar.

Namorado da vítima prestou depoimento

Após a tragédia, o namorado de Renata foi encaminhado à delegacia para prestar esclarecimentos.

Segundo o delegado George Marques, superintendente da Superintendência de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP), as imagens examinadas até o momento não apresentam indícios de que tenha ocorrido um crime.

A investigação, entretanto, permanece em andamento. A Polícia Civil pretende reunir outros depoimentos e aguarda os resultados dos exames periciais para esclarecer as circunstâncias da queda.