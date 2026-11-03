Virginia é acusada de compartilhar versículos falsos e adulterados da bíblia

As publicações religiosas de Virginia Fonseca passaram a gerar controvérsia nas redes sociais.
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Conhecida por compartilhar mensagens bíblicas antes de dormir, a influenciadora foi questionada por internautas após divulgar frases atribuídas à Bíblia que não correspondem literalmente aos textos originais.
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A situação, no entanto, provocou uma onda de comentários e ironias contra a empresária.
Um dos episódios que chamou a atenção aconteceu em 30 de outubro. Na ocasião, Virginia publicou uma mensagem identificada como Jeremias 29:11, com a seguinte frase: “Até os sonhos do teu coração fui Eu que coloquei. Achas mesmo que Eu não te darei recursos para vivê-los?"
A passagem, entretanto, apresenta outra redação na Bíblia. Na versão consultada pelo site Bíblia Online, o versículo diz: "¹¹ Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês", declara o Senhor, 'planos de fazê-los prosperar, não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro.'"
A diferença entre as duas mensagens foi apontada por usuários, que passaram a questionar a fidelidade das citações compartilhadas pela influenciadora.
A situação voltou a repercutir na noite de segunda-feira (2), quando Virginia publicou outro conteúdo religioso, desta vez atribuído a Eclesiastes 3:1-8.
O texto divulgado dizia: "Existe um tempo determinado para cada fase da vida. Deus governa cada estação, seja de alegria ou de dor. Confie: tudo acontece na hora certa".
O trecho bíblico original, porém, apresenta uma sequência de reflexões sobre os diferentes momentos da existência, começando pela conhecida passagem: "Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu".
O texto segue mencionando períodos de nascer e morrer, plantar e colher, chorar e rir, entre outras experiências.
Internautas ironizam publicações de Virginia
As divergências entre as mensagens publicadas pela influenciadora e os textos bíblicos passaram a ser debatidas no X, antigo Twitter.
Uma internauta ironizou a frequência das publicações religiosas da empresária e escreveu: "Não aguento a Virgínia postando foto quase pelada o dia todo, mas no final do dia tem sempre aquele textinho bíblico. Se ela investir, consegue se tornar pastora".
Outro comentário ganhou destaque ao questionar diretamente a autenticidade das passagens divulgadas: "Meu deus ela é viciada em postar versículo da biblia que não existe to encantada com esse novo nível de mitomania".
meu deus ela é viciada em postar versículo da biblia que não existe to encantada com esse novo nível de mitomania— lindolfa (@ferklorer) October 31, 2026
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