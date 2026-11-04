Virginia expõe vício em 'amor' e cita prisão perpétua: 'Melhor pena'

Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca movimentou as redes sociais e provocou comentários de seguidores sobre sua vida amorosa.

Recém-solteira após o término com Vini Jr., anunciado em 11 de outubro, a influenciadora demonstrou identificação com uma gravação humorística sobre pessoas que se entregam intensamente aos relacionamentos.

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O conteúdo é do humorista Diego Sheik, que publicou um vídeo no qual fala sobre seu suposto único vício: amar em excesso.

A gravação foi reproduzida por Virginia nos stories do Instagram, acompanhada de uma declaração curta que chamou a atenção dos internautas: “Vazou eu”.

Na publicação original, Diego descarta o consumo de álcool, bebidas e apostas como possíveis vícios e afirma que seu comportamento está relacionado à maneira intensa como demonstra afeto.

“Tenho. Não é álcool, não é bebida, não é bet, não é nada disso, é apenas amar demais. Apenas expressar sentimento, amor, compaixão, ter carinho. Meu mal é esse. Se amar fosse crime, a prisão perpétua pra mim seria a melhor pena”, diz o humorista.

A identificação da empresária com a mensagem abriu espaço para diferentes interpretações entre os seguidores. Parte do público associou a postagem ao fim de seu relacionamento com o jogador do Real Madrid.

“Doida pra voltar pro Vini Jr., mas ele não quer”, apontou uma internauta. “Infelizmente, ela sempre deu indícios de sofrer de dependência emocional, desde que esteve com o Resende, ela merece um amor que a ame em voz alta sim”, escreveu mais uma.



