Luana Piovani toma atitude após João Gomes ignorar plateia que clamava por Lula - (crédito: Reprodução/Instagram)

A atriz Luana Piovani voltou a alfinetar João Gomes após uma situação envolvendo o cantor durante o festival Rock The Mountain, realizado no Rio de Janeiro neste fim de semana.

O episódio aconteceu quando parte da plateia começou a gritar o nome de Lula (PT), reeleito presidente no segundo turno das eleições presidenciais, em 25 de outubro.

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O artista, no entanto, não reagiu à manifestação e continuou cantando.

As imagens do momento foram compartilhadas por Luana nos stories do Instagram.

Ao repercutir a gravação, a atriz aproveitou para criticar a postura do pernambucano e sugeriu que a reação dele teria revelado uma contradição em relação ao discurso que costuma apresentar publicamente.

“Que vídeo satisfatório, sem máscara e sendo interrompido pelo povo, que ele diz representar”, escreveu a artista.

A nova provocação ocorre em meio à repercussão das cobranças feitas a João Gomes por seu posicionamento político. No mês passado, depois do primeiro turno das eleições presidenciais, o cantor foi questionado por internautas pela ausência de manifestações sobre o cenário político.

Na ocasião, Ary Mirelle, esposa do artista, decidiu explicar publicamente o motivo da postura do marido.

Segundo a influenciadora, João enfrenta um quadro de depressão e faz tratamento com medicamentos antidepressivos.

Ary também relatou que o cantor ainda sofre os impactos das críticas recebidas após ter se manifestado politicamente em uma eleição. A experiência teria provocado receio de voltar a abordar o assunto publicamente.

“João tem uma depressão e é mais difícil do que vocês imaginam. Precisa ser acompanhado. Talvez para muitos isso nem justifique nada. Mas João hoje tem dois filhos. Recebemos mensagens de pessoas ameaçando nossos filhos (dois bebês) todos os dias”, declarou.