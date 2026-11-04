André Janones defende Marina Ruy Barbosa e exalta voto em Lula

O deputado federal André Janones (Rede-MG) publicou uma manifestação de apoio a Marina Ruy Barbosa após a atriz se tornar alvo de controvérsia envolvendo suas convicções políticas e o rompimento de amizades com outras personalidades.

A declaração foi divulgada nesta terça-feira (3), no perfil do parlamentar no X, antigo Twitter.

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Conhecido por sua atuação na campanha de Lula (PT) durante o segundo turno das eleições, Janones fez questão de enaltecer a postura da artista, que declarou apoio ao petista e, segundo relatos, enfrentou consequências em seu círculo social por causa da escolha eleitoral.

“Viva Marina Ruy Barbosa”, escreveu o deputado ao iniciar a publicação. Na sequência, argumentou que a atriz abriu mão de possíveis privilégios em seu meio social para não esconder suas posições.

“Há quem tenha todos os privilégios do mundo e, ainda assim, escolha não se ajoelhar diante deles. Marina poderia ter escolhido o conforto dos salões da elite, os aplausos dos poderosos, os convites exclusivos e a conveniência de nunca contrariar aqueles que sempre tiveram tudo”, escreveu o deputado.

Em outro trecho, Janones associou a decisão da atriz a uma demonstração de coragem e consciência política.

Para ele, a repercussão negativa enfrentada por Marina não diminui a importância de ter mantido suas convicções.

“Mas há algo que dinheiro nenhum compra: a coragem de ter consciência quando o silêncio seria muito mais confortável. A história não se lembrará dos tapinhas nas costas, dos sorrisos falsos ou das portas que se fecharam.”

O parlamentar também afirmou que a verdadeira elegância não está relacionada a bens materiais, círculos sociais ou sobrenomes, mas à capacidade de sustentar princípios mesmo diante de possíveis perdas.

Ao concluir a homenagem, declarou que Marina escolheu estar ao lado da população, de Lula e da democracia, em vez de priorizar sua proximidade com grupos privilegiados.

Entenda a polêmica

A manifestação de Janones acontece após Marina Ruy Barbosa enfrentar uma série de desentendimentos com pessoas de seu convívio.

Além de receber ameaças de morte de autores anônimos depois de declarar seu voto em Lula no segundo turno das eleições, a atriz teria rompido relações com amigas conhecidas, entre elas Luma Costa e Lala Rudge.