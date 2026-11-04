André Janones, deputado e aliado de Lula, evita viajar de avião e expõe real motivo - (crédito: TV Globo/Instagram)

O deputado federal André Janones (Rede-MG) revelou que abriu mão de viagens de avião durante a campanha presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O motivo, no entanto, não se tratou de uma medida de segurança comum entre políticos. Segundo Janones, o real motivo foi para continuar conectado à internet.

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A estratégia exigiu uma rotina intensa de deslocamentos terrestres: segundo o parlamentar, ele chegava a percorrer 2 mil quilômetros por semana de carro para não perder o acesso à rede.

O relato foi feito em entrevista ao Fantástico, da TV Globo, exibida no domingo (1º). Janones explicou que precisava permanecer disponível para administrar uma operação de mobilização digital que ganhou grandes proporções durante a disputa eleitoral.

À frente do chamado “Exército do Lula”, canal criado no WhatsApp, o deputado coordenava a divulgação de conteúdos favoráveis ao petista. Nas três semanas que antecederam o segundo turno, a iniciativa ultrapassou a marca de 10 milhões de participantes.

A ferramenta funcionava diretamente pelo celular do parlamentar. Além de compartilhar mensagens, ele produzia vídeos para os integrantes do grupo, gravando cada conteúdo em uma única tomada, sem refazer as cenas.

“Eu tava rodando 2 mil quilômetros por semana de carro, porque eu não tava pegando avião pra não ficar sem internet”, contou Janones à reportagem.

Estratégia ganhou repercussão internacional

O trabalho de mobilização também ultrapassou as fronteiras brasileiras. Depois da vitória de Lula, Janones concedeu entrevistas a veículos estrangeiros, entre eles o francês Le Monde e o britânico The Guardian.

O parlamentar admitiu que não esperava alcançar visibilidade fora do país ao desenvolver a iniciativa.

“A repercussão internacional é a única coisa que não estava no meu radar”, afirmou.