Campeão mundial de Fórmula 1 morre poucos dias após completar 80 anos - (crédito: Reprodução/Instagram)

O automobilismo perdeu um de seus nomes históricos nesta quinta-feira (5).

Alan Jones, ex-piloto australiano que entrou para a história da Fórmula 1 ao conquistar o primeiro título mundial da Williams, morreu aos 80 anos, poucos dias depois de completar aniversário.

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A notícia foi comunicada por sua esposa, Amanda Butler-Davis, em uma declaração divulgada pela Motorsport Australia. Segundo ela, o ex-atleta enfrentava uma breve enfermidade.

"É com extrema tristeza que anunciamos o falecimento do nosso amado Alan, que nos deixou em 5 de novembro após uma breve enfermidade", informou a esposa.

Carreira de sucesso

A trajetória de Jones está diretamente ligada à ascensão da Williams na principal categoria do automobilismo.

Em 1980, o australiano conquistou o campeonato de pilotos, superando o brasileiro Nelson Piquet e inaugurando uma sequência de conquistas que transformaria a escuderia britânica em uma das mais vitoriosas da modalidade.

Nascido em Melbourne, na Austrália, Jones cresceu em uma família ligada às corridas, já que seu pai também era piloto.

Ao longo da carreira, Jones participou de 116 Grandes Prêmios e acumulou 12 vitórias. Sua despedida definitiva das pistas ocorreu em 2002, durante uma participação na V8 Supercars.

Posteriormente, Jones encontrou espaço na televisão australiana como comentarista de automobilismo.