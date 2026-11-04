Atriz consagrada da televisão brasileira morre aos 82 anos

A atriz Eliana Rocha, que integrou o elenco de diversas produções conhecidas da TV Globo e do SBT, morreu aos 82 anos, na terça-feira (3). A informação foi confirmada oficialmente por familiares.

Um dos trabalhos mais marcantes de sua trajetória foi na série “Pé na Cova”, exibida pela Globo entre 2013 e 2016. Na produção, ela interpretou Luz Divina, personagem que lhe rendeu reconhecimento entre os telespectadores.

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A carreira de Eliana também incluiu participações em novelas e seriados de diferentes emissoras. Entre os títulos estão “Meu Bem, Meu Mal” (1990), “Chiquititas” (1998), “Negócio da China” (2008) e “Eu, a Vó e a Boi” (2019), além de outras produções televisivas.

A partida da atriz repercutiu entre colegas de profissão. Miguel Falabella, que trabalhou com Eliana em “Pé na Cova”, publicou uma homenagem nas redes sociais e relembrou a generosidade e o talento da artista.

“Apagou-se nossa Luz Divina, uma atriz cheia de recursos, uma colega generosa e consciente. Descanse em paz, guerreira! Obrigado por tantos momentos inesquecíveis”, escreveu o ator, de 70 anos.

Família divulga informações sobre as homenagens

Em comunicado publicado após a morte, os familiares também prestaram uma homenagem à atriz e destacaram diferentes aspectos de sua trajetória pessoal e profissional.

“Amigos queridos de tantas histórias, convívios, de cena e de camarins, nossa querida e amada Eliana hoje faleceu. Mulher determinada, amiga leal, artista apaixonada pelo teatro, mãe e avó amorosa”, diz o texto.