Quem Ama Cuida: Globo prepara 1ª cena de amor intenso entre homens em novelas - (crédito: Reprodução/TV Globo)

O relacionamento de Mau Mau (João Victor Gonçalves) e Felipe (Pietro Antonelli) deve ganhar um capítulo quente em 'Quem Ama Cuida'.

A novela das nove da Globo prepara uma abordagem inédita para a intimidade do casal, que poderá protagonizar a primeira cena de sexo entre dois homens na história da trama.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A possibilidade foi revelada pela colunista Carla Bittencourt, do portal LeoDias. A expectativa é que a produção apresente uma sequência indicando que os personagens tiveram uma relação sexual, mas sem recorrer a imagens explícitas.

A proposta seguiria a linha delicada adotada pela direção desde o início da construção do romance.

Interpretado por Pietro Antonelli, Felipe passou por um processo gradual de descoberta dos próprios sentimentos.

A aproximação com Mau Mau foi desenvolvida ao longo de meses, com momentos de carinho e beijos que ajudaram a consolidar a relação dos dois.

A diretora Amora Mautner já havia comentado a importância do primeiro beijo para a trajetória do personagem.

Na ocasião, explicou que aquele momento representou a compreensão de Felipe sobre o que realmente sentia pelo rapaz.

Desde então, o casal passou a viver o relacionamento com menos incertezas, conquistando também uma parcela expressiva do público nas redes sociais. A torcida dos telespectadores pelo romance contribuiu para aumentar a expectativa em torno dos próximos acontecimentos.