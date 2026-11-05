Quem Ama Cuida: Globo prepara 1ª cena de amor intenso entre homens em novelas

O relacionamento de Mau Mau (João Victor Gonçalves) e Felipe (Pietro Antonelli) deve ganhar um capítulo quente em 'Quem Ama Cuida'.
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A novela das nove da Globo prepara uma abordagem inédita para a intimidade do casal, que poderá protagonizar a primeira cena de sexo entre dois homens na história da trama.
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A possibilidade foi revelada pela colunista Carla Bittencourt, do portal LeoDias. A expectativa é que a produção apresente uma sequência indicando que os personagens tiveram uma relação sexual, mas sem recorrer a imagens explícitas.
A proposta seguiria a linha delicada adotada pela direção desde o início da construção do romance.
Interpretado por Pietro Antonelli, Felipe passou por um processo gradual de descoberta dos próprios sentimentos.
A aproximação com Mau Mau foi desenvolvida ao longo de meses, com momentos de carinho e beijos que ajudaram a consolidar a relação dos dois.
A diretora Amora Mautner já havia comentado a importância do primeiro beijo para a trajetória do personagem.
Na ocasião, explicou que aquele momento representou a compreensão de Felipe sobre o que realmente sentia pelo rapaz.
Desde então, o casal passou a viver o relacionamento com menos incertezas, conquistando também uma parcela expressiva do público nas redes sociais. A torcida dos telespectadores pelo romance contribuiu para aumentar a expectativa em torno dos próximos acontecimentos.
????????????? Mau Mau (João Victor Gonçalves) e Felipe (Pietro Antonelli) finalmente se beijaram em "Quem Ama Cuida". https://t.co/s7O3KpCpGQ— POPTime (@poptime) October 31, 2026
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