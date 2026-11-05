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Mulher acredita que Michael Jackson está vivo e surta em live do TikTok

Vídeo da interação inusitada viralizou nas redes sociais

Mulher acredita que Michael Jackson está vivo e surta em live do TikTok - (crédito: Reprodução/TikTok)
Mulher acredita que Michael Jackson está vivo e surta em live do TikTok - (crédito: Reprodução/TikTok)

Uma transmissão ao vivo no TikTok ganhou repercussão nas redes sociais nesta quarta-feira (4) depois que uma jovem demonstrou uma reação inusitada ao se deparar com um homem caracterizado como Michael Jackson.

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A gravação mostra a mulher gritando, pulando e comemorando diante da câmera, aparentemente convencida de que estava interagindo com o próprio Rei do Pop.

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O episódio chamou a atenção pelo entusiasmo da participante. Durante a conversa virtual, ela não conseguiu esconder a empolgação e chegou a se movimentar pelo quarto enquanto observava o personagem na tela.

Do outro lado da transmissão, o homem continuou interpretando o artista, acompanhando a reação da jovem.

A identidade do personagem, porém, não corresponde à do cantor original.

Michael Jackson morreu em 25 de junho de 2009, aos 50 anos, e a pessoa que aparece na gravação é um imitador que reproduz características físicas e comportamentais do astro.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Mariana Morais

Colunista

Por Mariana Morais
postado em 05/11/2026 07:25
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