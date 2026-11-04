Morre, aos 48 anos, apresentadora e ex-mulher de Otávio Mesquita; comunicador se manifesta - (crédito: Reprodução/TV Cultura)

A atriz e ex-apresentadora Janaína Barbosa morreu aos 48 anos, na última terça-feira (3).

Conhecida por comandar o programa “TV Fama”, da RedeTV!, a artista também teve uma passagem pela dramaturgia e ficou conhecida pelo relacionamento com o apresentador Otávio Mesquita, com quem foi casada.

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A confirmação do falecimento foi feita pelo próprio Otávio ao portal LeoDias, nesta quarta-feira (4).

Ao comentar a notícia, o apresentador demonstrou tristeza pela perda da antiga companheira. “Fiquei triste mesmo”, declarou.

Janaína conquistou projeção nacional no início dos anos 2000, quando dividiu a apresentação do “TV Fama” com Nelson Rubens.

A atração era voltada à cobertura do universo dos famosos e se tornou um dos principais trabalhos de sua carreira na televisão.

Além do jornalismo de entretenimento, ela também atuou como atriz. Em 2008, integrou o elenco de “Casos e Acasos”, série exibida pela TV Globo.

Relacionamento com Otávio Mesquita

A vida amorosa da artista também ganhou espaço na imprensa durante seu relacionamento com Otávio Mesquita.

Os dois começaram a namorar em 2001 e oficializaram a união no ano seguinte. Após uma separação em 2006, o casal reatou em dezembro daquele mesmo ano, mas encerrou definitivamente o casamento em 2007.

Posteriormente, Janaína iniciou uma nova fase ao lado do empresário Felipe Faria. Os dois se casaram em novembro de 2010, em uma cerimônia realizada na Ilha de Comandatuba, na Bahia.

Da união nasceram dois filhos: Bernardo, em 2011, e o caçula, em 2017. Nos últimos anos, a artista estava afastada da televisão e mantinha uma rotina mais reservada, dedicada à família.



