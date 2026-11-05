Repórter surpreende Ana Hickmann com pergunta inesperada sobre Virginia

Ana Hickmann esclareceu a repercussão de um comentário feito sobre o figurino usado por Virginia Fonseca no aniversário de Maria Flor, filha da influenciadora com Zé Felipe.

Em entrevista ao programa "TV Fama", a apresentadora afirmou que sua crítica não tinha como alvo a empresária, mas sim o profissional responsável pela produção visual da festa.

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A declaração surgiu depois que o estilista Nikolas Miguel, encarregado do look de Virginia, saiu em defesa da escolha e explicou que a composição tinha referências estéticas dos anos 2000.

Na ocasião, Ana participou da discussão nas redes sociais com uma observação que acabou provocando polêmica: "não dá pra defender".

Diante da repercussão, a apresentadora fez questão de demonstrar que não tem qualquer problema com Virginia e ressaltou que já saiu em defesa da influenciadora em outras ocasiões.

"Deixar claro uma coisa, eu adoro a Virginia. Sempre a defendi de várias situações, falamos muito dela no nosso programa também, mas aquele comentário não foi direcionado a ela, pelo contrário, foi ao trabalho de uma pessoa que tava executando ali, que fez a produção, fez o styling", disse a famosa.

Ana também reconheceu que a manifestação foi espontânea e não imaginava que a frase ganharia tamanha proporção nas redes sociais.

"Eu acabei tendo um momento de sinceridade, mas foi uma opinião particular e pontual também, que fique bem claro isso. Eu nunca pensei que 'não dá pra defender' fosse ficar tão forte assim. Que fique claro que não foi nada direcionado a ela", completou.