Menino de 13 anos passa mal durante voo e morre após pouso de emergência - (crédito: Reprodução/Instagram)

Um adolescente de 13 anos morreu após passar mal durante um voo com destino a São Paulo, na manhã de quinta-feira (5).

Identificado como Diogo Pompermayer Marchiori, o garoto recebeu atendimento ainda dentro da aeronave, mas não resistiu depois de ser encaminhado a um hospital em Guarulhos, na região metropolitana paulista.

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Morador de Piúma, no Espírito Santo, Diogo viajava acompanhado dos pais. A família tinha como destino a capital paulista, onde o adolescente passaria por uma consulta médica em razão de um problema cardíaco.

A emergência aconteceu durante o voo G3 1389, operado pela Gol. O avião havia decolado do Aeroporto Eurico de Aguiar Salles, em Vitória, às 5h59.

Já nos procedimentos de aproximação para o pouso, o menino começou a apresentar um forte mal-estar.

A gravidade da situação levou a tripulação a solicitar prioridade para a aterrissagem. Os primeiros socorros foram realizados a bordo, com a participação de uma médica que estava entre os passageiros.

A aeronave pousou no Aeroporto Internacional de Guarulhos às 7h16, cerca de 20 minutos antes do horário inicialmente previsto.

Na sequência, o adolescente foi transferido para uma ambulância e levado a uma unidade hospitalar próxima, mas morreu ao chegar ao local. A causa do óbito não foi oficialmente divulgada.

Diogo completaria 14 anos em dezembro. A Gol confirmou que o garoto estava acompanhado dos pais e lamentou a morte do passageiro. A companhia também informou que prestou assistência aos familiares.