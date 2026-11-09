Estudante de 16 anos morre durante Enem e investigação revela causa da morte

Uma adolescente de 16 anos morreu no domingo (8), após apresentar problemas de saúde enquanto participava do primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026.
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O episódio aconteceu em Cansanção, município localizado no interior da Bahia.
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A jovem foi identificada como Iza Lara dos Santos Oliveira. Ela chegou a receber atendimento médico e foi levada ao Hospital Municipal Senhora Santana, mas não sobreviveu.
De acordo com informações divulgadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pela organização do exame, a estudante comunicou que estava passando mal durante a avaliação. Após receber assistência, foi encaminhada para uma unidade hospitalar.
A Prefeitura de Cansanção também se pronunciou sobre o caso e informou que Iza Lara deu entrada no hospital ainda com vida, porém apresentava um quadro considerado grave. Durante os procedimentos para estabilizar a adolescente, ela sofreu uma parada cardiorrespiratória.
“Foram realizadas manobras de reanimação, mas, apesar dos esforços da equipe, ela não resistiu”, informou a prefeitura.
A administração municipal acrescentou que familiares relataram que a estudante tinha antecedentes de problemas cardíacos e já havia sido submetida a uma cirurgia no coração.
Após a confirmação da morte, a Prefeitura de Cansanção e a Secretaria Municipal de Educação divulgaram manifestações de pesar. As instituições lamentaram a perda da adolescente e expressaram solidariedade aos familiares, amigos e colegas de escola.
O Inep também publicou uma nota de condolências, na qual manifestou apoio aos familiares, amigos e à comunidade escolar diante da morte da estudante.
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