Estudante de 16 anos morre durante Enem e investigação revela causa da morte

Estudante de 16 anos morre durante o Enem e investigação revela causa da morte - (crédito: Reprodução/Instagram)

Uma adolescente de 16 anos morreu no domingo (8), após apresentar problemas de saúde enquanto participava do primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026.

O episódio aconteceu em Cansanção, município localizado no interior da Bahia.

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A jovem foi identificada como Iza Lara dos Santos Oliveira. Ela chegou a receber atendimento médico e foi levada ao Hospital Municipal Senhora Santana, mas não sobreviveu.

De acordo com informações divulgadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pela organização do exame, a estudante comunicou que estava passando mal durante a avaliação. Após receber assistência, foi encaminhada para uma unidade hospitalar.

A Prefeitura de Cansanção também se pronunciou sobre o caso e informou que Iza Lara deu entrada no hospital ainda com vida, porém apresentava um quadro considerado grave. Durante os procedimentos para estabilizar a adolescente, ela sofreu uma parada cardiorrespiratória.

“Foram realizadas manobras de reanimação, mas, apesar dos esforços da equipe, ela não resistiu”, informou a prefeitura.

A administração municipal acrescentou que familiares relataram que a estudante tinha antecedentes de problemas cardíacos e já havia sido submetida a uma cirurgia no coração.

Após a confirmação da morte, a Prefeitura de Cansanção e a Secretaria Municipal de Educação divulgaram manifestações de pesar. As instituições lamentaram a perda da adolescente e expressaram solidariedade aos familiares, amigos e colegas de escola.

O Inep também publicou uma nota de condolências, na qual manifestou apoio aos familiares, amigos e à comunidade escolar diante da morte da estudante.