Virginia é flagrada falando do SBT e intensifica climão com a emissora - (crédito: Reprodução/SBT)

A relação entre Virginia Fonseca e o SBT ganhou mais um capítulo de tensão nesta quinta-feira (5).

Mesmo após desistir de participar do Teleton, a influenciadora compareceu à sede da AACD (Associação de Assistência à Criança Deficiente), em São Paulo (SP), para realizar uma doação significativa à instituição.

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Durante a visita, porém, uma conversa registrada em vídeo chamou a atenção e expôs o desconforto envolvendo a antiga emissora.

Nas imagens, divulgadas por Weulle Bitencourt, do perfil Porta de Famosos, Virginia aparece caminhando por uma área externa do local na companhia de outras pessoas.

Em determinado momento, uma mulher que a acompanha aconselha: “Esquece esse povo... esquece o SBT.”

A empresária concorda com a necessidade de seguir ajudando a instituição e responde: “Tem que continuar, né?”.

A acompanhante demonstra apoio à decisão e deseja que o trabalho da influenciadora tenha bons resultados.

A passagem pela associação também teve repercussão entre os internautas. Muitos elogiaram Virginia por não interromper o auxílio às crianças em meio à polêmica com a emissora.

Entre as manifestações, uma pessoa escreveu: “As crianças não têm nada a ver com o recalque da Silvia”.

Outra destacou: “Independente de qualquer coisa, a Virginia fez a parte dela, fez a doação para as crianças, que é o que realmente importa”.

Também houve quem aconselhasse: “Esquece esse povo, deixa pra lá e faça a sua parte”.

Virginia impôs restrição à equipe do SBT

A ausência de profissionais da emissora durante o encontro com a AACD não foi por acaso. Conforme informações da coluna Outro Canal, do F5, Virginia teria determinado que o SBT não poderia acompanhar nem registrar sua passagem pela instituição.

A cobertura ficou sob responsabilidade de fotógrafos e integrantes da equipe de comunicação da própria influenciadora, que também divulgaram os registros nas redes sociais. A assessoria da empresária teria confirmado a decisão.

O afastamento seria consequência das declarações de Silvia Abravanel contra Virginia. A apresentadora criticou publicamente a ex-contratada depois que vídeos da influenciadora fazendo uma “chuva de dólares” durante uma festa em Miami, nos Estados Unidos, circularam nas redes sociais.

Apesar de ter desistido de participar da transmissão beneficente, Virginia confirmou que contribuirá financeiramente com o Teleton deste ano.

A maratona promovida pelo SBT em benefício da AACD está prevista para acontecer neste final de semana.