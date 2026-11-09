Esposa do cantor Jefinho Dias morre aos 31 anos após realizar procedimento cirúrgico - (crédito: Reprodução/Instagram)

A professora, engenheira e pesquisadora Célia Regina Bastos morreu aos 31 anos, no último domingo (8), em Salvador, na Bahia.

Esposa do cantor e sanfoneiro Jefinho Dias, ela não resistiu a complicações decorrentes de um procedimento cirúrgico realizado na capital baiana.

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Conhecida pelos apelidos de Celinha e Regininha, Célia também cursava doutorado e tinha atuação na área acadêmica.

A notícia provocou comoção entre amigos, familiares e moradores de Cruz das Almas, no Recôncavo Baiano, cidade onde o marido nasceu.

A morte foi lamentada pela página São João na Bahia, que publicou uma homenagem à professora e manifestou solidariedade ao artista.

“A equipe do São João na Bahia se solidariza com o cantor e compositor @jefinhodiasoficial, que perdeu a sua esposa Célia Regina Bastos, neste domingo. Engenheira de formação e acadêmica doutoranda, Célia morreu aos 31 anos, após complicações cirúrgicas. Nosso sentimento de pesar a Jefinho e aos familiares da sua companheira”, publicou a página.

O relacionamento de Célia e Jefinho foi oficializado em 25 de janeiro de 2025. Os dois estavam perto de completar dois anos de casamento. Nas redes sociais, o músico costumava compartilhar fotografias ao lado da companheira e declarações de carinho.

O corpo da professora foi velado na Câmara Municipal de Cruz das Almas. O sepultamento ocorreu nesta segunda-feira (9).

Quem é Jefinho Dias

Natural de Cruz das Almas, Jefinho Dias construiu sua carreira no universo do forró e conquistou maior projeção no cenário musical baiano em 2026, quando recebeu o título de Artista Revelação do São João da Bahia.

O sanfoneiro também trabalhou durante dez anos ao lado de Adelmário Coelho, exercendo funções de músico e diretor musical. Em 2025, passou a investir em uma nova etapa profissional como cantor e compositor.

Ao longo de sua trajetória, o artista teve a oportunidade de dividir experiências musicais com Ivete Sangalo, Bell Marques, Xanddy Harmonia e Timbalada. Em 2026, voltou a acompanhar Ivete durante apresentações da cantora na temporada junina na Bahia.