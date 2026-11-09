Ivete Sangalo interrompe show após ver fã agonizando na plateia e pede socorro - (crédito: Reprodução/Instagram)

Ivete Sangalo interrompeu uma apresentação no último domingo (8) após perceber que uma fã estava passando mal no meio do público.

A cantora interrompeu a música, mobilizou ajuda para a jovem e aguardou até que ela recebesse atendimento antes de continuar o espetáculo. A atitude da artista emocionou a plateia e repercutiu nas redes sociais.

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O episódio aconteceu durante o segundo fim de semana do festival Rock The Mountain, realizado no Parque Municipal Prefeito Paulo Rattes, em Itaipava, na região serrana do Rio de Janeiro.

Na ocasião, Ivete apresentava uma canção inédita, inicialmente intitulada “Carnaval com Você”, quando identificou que a mulher precisava de assistência.

O momento foi transmitido ao vivo pelo Multishow. Conforme relatos de pessoas que acompanhavam o evento, a baiana manteve a apresentação suspensa até que a fã fosse socorrida.

A postura da artista recebeu uma série de elogios na internet. Entre as mensagens publicadas, uma pessoa destacou a atenção da cantora com o público: “É lindo ver o quanto ela se preocupa! Olhos de águia!”.

Quem estava no festival também compartilhou impressões sobre a cena. “Eu tava lá, que querida cara, deu vontade ate de chorar quando ela disse: bora gente, eu vou ter que ir ai?”, relatou uma fã.

Outro internauta observou que a cantora conseguiu preservar o ritmo da apresentação mesmo diante do imprevisto.