Belutti tem carro destruído em grave acidente e estado de saúde do cantor é revelado

O cantor sertanejo Belutti, da dupla Marcos & Belutti, sofreu um acidente de carro na madrugada desta segunda-feira (9), em Alphaville, na cidade de Barueri, na Grande São Paulo.
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O Porsche conduzido pelo artista ficou completamente destruído após atingir uma mureta de proteção na Alameda Rio Negro. Apesar da gravidade da colisão, ele recebeu atendimento médico e já está em casa.
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O acidente aconteceu por volta de 0h20, quando o músico retornava para casa acompanhado de um amigo identificado como Leandro Sibov.
Conforme informações divulgadas pela equipe do sertanejo, a chuva deixou o asfalto molhado e escorregadio, fazendo com que o veículo derrapasse em uma curva antes de atingir a estrutura de proteção.
Com o impacto, o automóvel girou na pista e teve diversas partes danificadas. A roda dianteira esquerda se desprendeu e foi parar dentro de um posto de gasolina próximo ao local da batida. Um dos vidros e parte do teto solar também foram arrancados.
O socorro aos ocupantes foi realizado inicialmente por pessoas que estavam em outro veículo e passavam pela região.
Belutti e o acompanhante foram encaminhados ao Hospital Israelita Albert Einstein, em Alphaville, onde passaram por avaliação médica e receberam alta posteriormente.
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