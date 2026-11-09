Esposa de Belutti expõe estado de saúde do cantor após acidente grave

O cantor sertanejo Belutti sofreu fraturas em algumas vértebras após o grave acidente de carro envolvendo seu Porsche, na madrugada desta segunda-feira (9), em Barueri, na Grande São Paulo.
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A informação foi revelada pela esposa do artista, a atriz Thaís Pacholek, que atualizou os fãs sobre a recuperação do marido. Apesar dos ferimentos, ele já recebeu alta hospitalar e está em casa.
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Por meio das redes sociais, Thaís explicou que não estava com o músico no momento da colisão. Ela acompanhava o filho do casal em um torneio, enquanto Belutti retornava de um compromisso com um amigo.
A atriz também esclareceu as circunstâncias da batida e afirmou que nenhum outro automóvel participou da ocorrência.
“Por conta das condições da pista, o carro deslizou e bateu em uma mureta. Não envolveu nenhum outro veículo. Os dois estão bem”, explicou.
O acidente aconteceu na Alameda Rio Negro, em Alphaville. O sertanejo dirigia uma Porsche branca quando perdeu o controle da direção e atingiu uma mureta de proteção. Após a colisão, ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital Albert Einstein.
O amigo que acompanhava o cantor também precisou de atendimento médico e continuava internado para realizar exames quando Thaís publicou a atualização.
“O marido está em casa e o amigo ainda está no hospital fazendo os exames. Obrigada pelas mensagens e pela preocupação”, afirmou a artista.
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