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Esposa de Belutti expõe estado de saúde do cantor após acidente grave

Cantor sertanejo sofreu um grave acidente de trânsito neste domingo (8)

Esposa de Belutti expõe estado de saúde do cantor após acidente grave - (crédito: Reprodução/Instagram)
Esposa de Belutti expõe estado de saúde do cantor após acidente grave - (crédito: Reprodução/Instagram)

O cantor sertanejo Belutti sofreu fraturas em algumas vértebras após o grave acidente de carro envolvendo seu Porsche, na madrugada desta segunda-feira (9), em Barueri, na Grande São Paulo.

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A informação foi revelada pela esposa do artista, a atriz Thaís Pacholek, que atualizou os fãs sobre a recuperação do marido. Apesar dos ferimentos, ele já recebeu alta hospitalar e está em casa.

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Por meio das redes sociais, Thaís explicou que não estava com o músico no momento da colisão. Ela acompanhava o filho do casal em um torneio, enquanto Belutti retornava de um compromisso com um amigo.

A atriz também esclareceu as circunstâncias da batida e afirmou que nenhum outro automóvel participou da ocorrência.

“Por conta das condições da pista, o carro deslizou e bateu em uma mureta. Não envolveu nenhum outro veículo. Os dois estão bem”, explicou.

O acidente aconteceu na Alameda Rio Negro, em Alphaville. O sertanejo dirigia uma Porsche branca quando perdeu o controle da direção e atingiu uma mureta de proteção. Após a colisão, ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital Albert Einstein.

O amigo que acompanhava o cantor também precisou de atendimento médico e continuava internado para realizar exames quando Thaís publicou a atualização.

“O marido está em casa e o amigo ainda está no hospital fazendo os exames. Obrigada pelas mensagens e pela preocupação”, afirmou a artista.

 

 

 

 

 

 

 

 

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Mariana Morais

Colunista

Por Mariana Morais
postado em 09/11/2026 12:15
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