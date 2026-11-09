Ferrugem denuncia companhia aérea após ter assento vendido minutos antes do embarque - (crédito: Reprodução/Instagram)

O cantor Ferrugem passou por um problema durante uma viagem internacional com a esposa, Thaís Vasconcellos, após descobrir que os assentos reservados pelo casal em um voo haviam sido destinados a outros passageiros.

Indignado com a situação, o artista expôs o episódio nas redes sociais nesta segunda-feira (9) e criticou a companhia aérea Latam.

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O músico estava a caminho de Las Vegas, nos Estados Unidos, onde participará do Grammy Latino 2026. Além de concorrer ao prêmio, ele também foi escolhido para apresentar a cerimônia.

Esta é sua segunda indicação à premiação, desta vez na categoria Melhor Álbum de Samba/Pagode, pelo trabalho "Sentimento".

Segundo o relato publicado nos stories do Instagram, Ferrugem e Thaís chegaram ao portão enquanto o embarque ainda estava em andamento.

Mesmo assim, descobriram que dois passageiros haviam recebido um upgrade e ocupado os lugares que pertenciam ao casal.

O problema não se limitou à troca dos assentos. As malas dos dois também não foram encaminhadas para os voos seguintes, embora funcionários tivessem garantido anteriormente que a transferência da bagagem estava programada.

O cantor afirmou que havia adquirido as passagens com antecedência e desembolsado um valor maior para viajar na classe executiva.

Ele também destacou que procurou funcionários da companhia antes do embarque para confirmar os procedimentos relacionados à conexão e recebeu garantias de que tudo estava organizado.

Diante do imprevisto, a Latam apresentou uma alternativa com saída às 11h. Entretanto, o novo itinerário previa apenas uma hora de conexão em Orlando, período que, segundo Ferrugem, seria insuficiente para recuperar as malas e realizar um novo despacho.

Outra possibilidade oferecida seria seguir para Chicago, com chegada prevista apenas para as 9h da manhã do dia seguinte.

Revoltado com as mudanças e sem saber como resolver a situação, o artista questionou o atendimento recebido e a falta de cumprimento do que havia sido combinado com os funcionários da empresa.