Criança de 3 anos morre após ser baleada pela irmã dentro de casa

Uma menina de 3 anos morreu após ser atingida por um tiro disparado dentro de casa pela própria irmã, de 5 anos, em Guaratiba, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.
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A tragédia aconteceu na manhã de domingo (8), enquanto as duas crianças estavam no quarto da residência. A suspeita é de que a mais velha tenha manuseado acidentalmente uma pistola pertencente ao pai.
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A vítima foi socorrida pelos próprios pais e levada ao Hospital Municipal Rocha Faria, localizado em Campo Grande, também na Zona Oeste da capital fluminense.
Segundo a direção da unidade, a menina chegou em parada cardiorrespiratória. Apesar das tentativas de reanimação e dos procedimentos realizados pela equipe médica, ela não resistiu.
O episódio veio à tona depois que policiais militares do 27º BPM (Santa Cruz) foram acionados pelo hospital para verificar a entrada de uma paciente ferida por arma de fogo.
No atendimento à ocorrência, a mãe relatou que estava dormindo com o marido quando os dois foram despertados pelo barulho do disparo.
Ao chegarem ao quarto das filhas, encontraram a criança de 3 anos ferida. Conforme o relato apresentado à polícia, a irmã mais velha teria contado que estava brincando com a arma quando ocorreu o tiro.
A pistola utilizada era uma Taurus calibre 9 milímetros e pertencia ao pai das meninas, que possui registro como Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC). O armamento foi apreendido pelas autoridades.
A investigação está sob responsabilidade da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Os pais já prestaram depoimento, e os investigadores trabalham para esclarecer como a arma ficou acessível às crianças e em quais circunstâncias aconteceu o disparo.
Pai pode responder por homicídio culposo
A Polícia Civil informou que o pai da menina poderá responder por homicídio culposo, modalidade em que não existe intenção de matar. A possibilidade está relacionada às circunstâncias que permitiram o acesso das crianças à arma de fogo e ainda depende do avanço das investigações.
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