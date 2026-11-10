Influenciadora Vivi Motta morre aos 23 anos e causa da morte intriga público

Morreu nesta segunda-feira (9) a influenciadora digital e estudante de Direito Vivi Motta, aos 23 anos. A influenciadora digital morreu na segunda-feira (9).
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Até o momento, a causa do falecimento não foi informada, o que intrigou e gerou curiosidade nos seguidores.
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Nascida Victória Motta e Motta Zammit, Vivi era filha de dois empresários conhecidos no meio carioca. Sua mãe, Anna Vitória Motta, é empresária e joalheira mineira que construiu sua trajetória no Rio de Janeiro.
Já seu pai, Mark Zammit, fundou a Gourmet Sports Hospitality (GSH), companhia especializada no fornecimento de serviços de alimentação e bebidas em estádios, casas de shows e grandes eventos.
A jovem vivia em São Conrado, bairro localizado na Zona Sul da capital fluminense, e dividia sua rotina entre os estudos e a internet. Universitária de Direito, ela também produzia conteúdo para as redes sociais, com publicações voltadas principalmente para moda, estilo e aspectos de seu cotidiano.
Em uma entrevista concedida recentemente ao perfil The Code Rio, no Instagram, Vivi comentou a relação entre a carreira acadêmica e sua atuação como criadora de conteúdo.
"O Direito me ensinou a ser mais analítica, curiosa e a prestar atenção nos detalhes. Mas é na moda e na criação de conteúdo que eu consigo explorar meu lado mais criativo, testar ideias, contar histórias e transformar referências em algo meu. No fim, acho que um lado organiza a minha forma de pensar e o outro me dá liberdade para criar", declarou.
Anna Vitória também tinha um papel importante na trajetória da influenciadora. Admiradora do trabalho da mãe, Vivi costumava citá-la como uma de suas referências no segmento da moda.
A cerimônia de despedida está programada para esta quarta-feira (11), às 10h, no Rio de Janeiro. A cremação deverá ocorrer ao meio-dia.
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