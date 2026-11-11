Entregadora da Amazon é encontrada morta em van após sentir 'cheiro ruim' dentro do veículo - (crédito: Reprodução/Imagem Ilustrativa)

Uma mensagem enviada poucos minutos antes de morrer pode ajudar a esclarecer os últimos momentos de Jaylene Vargas Gonzalez, de 31 anos.

A motorista de entregas da Amazon foi encontrada inconsciente dentro de uma van da empresa, em Fruitland Park, na Flórida, Estados Unidos, após sofrer intoxicação por monóxido de carbono.

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O caso aconteceu em 10 de agosto e teve novos detalhes divulgados nesta semana pela emissora WKMG.

Mãe de dois filhos, Jaylene chegou a alertar um familiar sobre uma situação incomum no veículo aproximadamente 15 minutos antes de perder a consciência.

Na mensagem, ela demonstrou preocupação com um odor que estava sentindo e com os efeitos que ele provocava.

"Essa van está exalando um cheiro ruim no ar que está me deixando tonta", escreveu, segundo informações divulgadas pela emissora WKMG, nesta semana.

A descoberta aconteceu por volta das 19h22, quando um morador percebeu que havia uma van ligada, mas aparentemente sem ninguém ao volante.

Desconfiado da situação, ele acionou as autoridades. Ao verificarem o veículo, os agentes encontraram a motorista caída na parte traseira, enquanto realizava a separação de encomendas.

Jaylene foi socorrida e encaminhada ao Hospital Regional de Leesburg, mas morreu pouco depois. O laudo da autópsia confirmou a intoxicação por monóxido de carbono, com concentração de carboxiemoglobina de 58% no organismo.

A substância é produzida quando o gás tóxico se liga à hemoglobina presente no sangue, prejudicando o transporte de oxigênio pelo corpo.

O Gabinete do Xerife do Condado de Lake classificou o falecimento como acidental. O exame também não identificou sinais de doenças naturais ou ferimentos traumáticos que pudessem explicar a morte.

Investigação encontra possível falha na van

Durante a apuração, os investigadores identificaram uma deformação no sistema de escapamento do veículo.

Em avaliações realizadas com o motor em funcionamento, foi constatado que a concentração de monóxido de carbono aumentava gradualmente.

Outro elemento incorporado à investigação envolve o histórico da rota de entregas. Registros logísticos da Amazon mostraram que a van havia ficado atolada na areia aproximadamente seis horas antes da morte de Jaylene. Apesar do incidente, o veículo voltou a funcionar e continuou sendo utilizado nas entregas.

A família da motorista, representada pela advogada Milette Webber, pretende esclarecer se alguma falha ou negligência contribuiu para o episódio.

A representante afirmou que o resultado da autópsia permitiu identificar a causa da morte, mas ainda não respondeu a todas as questões sobre o que aconteceu dentro da van.

Amazon se manifesta após morte da funcionária

Procurada em agosto, a Amazon declarou estar profundamente entristecida com a morte da motorista. A companhia também informou que estava colaborando integralmente com as autoridades locais responsáveis pela investigação.