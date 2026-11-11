Causa da morte de ex-jogador do Sport e Náutico é revelada e comove torcedores - (crédito: Reprodução/Instagram)

A morte do meio-campista Fábio Matos, aos 30 anos, provocou manifestações de luto no futebol pernambucano.

Revelado pelo Sport e com passagem pelo Náutico, o atleta sofreu um grave acidente de moto na noite de segunda-feira (9), em São José de Ribamar, na Região Metropolitana de São Luís, no Maranhão.

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Natural do Recife, o jogador estava no Olímpia-MA, equipe pela qual conquistou recentemente a Série B do Campeonato Maranhense de 2026.

O título garantiu ao clube uma vaga inédita na primeira divisão do estadual na próxima temporada.

O acidente aconteceu no bairro Miritiua, nas proximidades da sede do Sampaio Corrêa. Até o momento, as circunstâncias da ocorrência não foram detalhadas pelas autoridades.

A confirmação do falecimento foi divulgada pelo Sport na manhã desta terça-feira (10).

Clubes lamentam morte do ex-atleta

A notícia mobilizou equipes que fizeram parte da trajetória profissional de Fábio. O Sport publicou uma homenagem ao jogador, destacando sua formação nas categorias de base e a conquista do Campeonato Pernambucano de 2017.

"Com muito pesar o Sport Club do Recife recebeu a notícia do falecimento de Fábio Matos, na manhã desta terça-feira. Vítima de um acidente de moto, ele tinha 30 anos e foi revelado na Ilha do Retiro, onde profissionalizou-se e sagrou-se campeão pernambucano em 2017", publicou o clube.

O Náutico, onde o meio-campista atuou em 2019, também se manifestou e prestou solidariedade aos familiares e amigos do atleta.

Já o Olímpia-MA, seu último clube, ressaltou a participação de Fábio na campanha que terminou com o título estadual. A equipe destacou características pessoais do jogador e a importância dele para o grupo.

"Fábio esteve conosco em toda a campanha. Sua alegria, sua luz e sua garra contagiavam o time. Sua paixão pelo futebol inspirava quem estava por perto. Fábio tinha um imenso amor pelo clube. Somos imensamente gratos por tudo o que fez pelo Olímpia, pelo futebol e pelas pessoas ao seu redor", publicou a equipe.