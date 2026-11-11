Gracyanne abre o jogo e revela quem traiu primeiro no casamento com Belo - (crédito: Youtube/TV Globo)

O fim do casamento de Gracyanne Barbosa e Belo voltou a ser assunto após a musa fitness comentar publicamente os acontecimentos que envolveram a separação.

Em entrevista ao programa Blogueirinha Entrevista, ela foi questionada sobre quem teria traído primeiro e explicou que a situação era mais complexa do que uma simples disputa para identificar quem teria sido infiel.

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Gracyanne afirmou que não tinha conhecimento de que o ex-marido mantinha um envolvimento fora do casamento enquanto os dois ainda estavam juntos.

Segundo ela, a descoberta aconteceu somente depois. A influenciadora, por outro lado, ressaltou que Belo sabia quando ela própria se relacionava com outra pessoa.

"Eu não sei [quem traiu primeiro]. Quando eu tive relacionamento fora, ele sabia. Mas eu não sabia que ele estava tendo um relacionamento fora do casamento, eu soube depois", iniciou ela.

Durante a conversa, a musa fitness também revelou que havia um entendimento entre os dois sobre como tornariam pública a situação amorosa após o término. A ideia era que ambos confirmassem seus novos relacionamentos quando surgissem as primeiras notícias sobre o assunto na imprensa.

"Nosso combinado era assumir publicamente que cada um estava em um novo relacionamento já que a gente não estava mais juntos", contou.

Entretanto, de acordo com Gracyanne, a postura do cantor foi diferente da esperada. Ela afirmou que tornou pública sua situação, enquanto Belo preferiu não comentar o assunto, comportamento que, segundo ela, já fazia parte da personalidade dele.

"Eu assumi e ele se manteve quieto como ele sempre vez a vida inteira. Eu nunca fui atrás [de procurar indícios de traição]. Não procurei, [porque] não olho telefone, não checo onde está", complementou ela.