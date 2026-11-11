Custos do tratamento de Bruce Willis contra demência são revelados e impressionam - (crédito: Reprodução/Instagram)

A rotina de Bruce Willis passou a exigir uma estrutura de assistência permanente, com profissionais disponíveis durante as 24 horas do dia.

Aos 71 anos, o ator, diagnosticado com demência frontotemporal (DFT), tem despesas que ultrapassam US$ 30 mil mensais, quantia equivalente a aproximadamente R$ 165 mil.

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A estimativa foi revelada pelo jornal britânico Daily Mail, que ouviu pessoas próximas ao artista. Segundo os relatos, o quadro neurodegenerativo tem provocado mudanças significativas em seu comportamento e comprometido progressivamente sua capacidade de comunicação.

As informações, contudo, não foram acompanhadas de um novo comunicado médico da família.

Conhecido mundialmente por produções como "Duro de Matar" e "O Sexto Sentido", Bruce precisou interromper a carreira em 2022, quando anunciou o afastamento dos trabalhos após receber o diagnóstico de afasia.

Em fevereiro de 2023, os familiares tornaram pública a identificação da demência frontotemporal.

Família reorganizou a rotina para garantir assistência ao ator

Desde então, a estrutura familiar passou por mudanças para atender às necessidades de saúde do artista. Bruce atualmente vive em uma residência térrea, separada da casa principal, mas localizada nas proximidades.

No imóvel, conta com uma equipe de profissionais responsável pelo acompanhamento ininterrupto.

A decisão foi explicada por Emma Heming Willis, de 50 anos, durante uma entrevista à emissora norte-americana ABC, em agosto de 2025.

A esposa do ator afirmou que a mudança possibilitou oferecer um ambiente mais apropriado ao marido, sem comprometer a convivência das filhas mais novas, Mabel, de 14 anos, e Evelyn, de 12.

A reorganização não significou um distanciamento entre Bruce e os familiares. Emma e as meninas continuam frequentando a residência, onde compartilham refeições e momentos juntos.

A nova dinâmica também permite que as adolescentes recebam amigos e mantenham atividades próprias.

Despesas não são totalmente cobertas pelo seguro

O valor necessário para manter toda essa estrutura chama atenção. Conforme uma fonte ouvida pelo Daily Mail, os gastos superam US$ 30 mil por mês, cerca de R$ 165 mil. A quantia envolve a assistência contínua exigida pela condição do ator.

A mesma pessoa destacou que a cobertura oferecida pelo plano de saúde não é suficiente para arcar com todas as despesas.

O patrimônio de Bruce, estimado em US$ 250 milhões, acumulado ao longo de mais de quatro décadas de carreira, permite financiar os cuidados especializados.

Além de acompanhar a assistência prestada ao marido, Emma também assumiu responsabilidades relacionadas à administração dos bens do artista, garantindo que os recursos estejam disponíveis para as necessidades atuais e futuras.

Entenda a doença que afeta Bruce Willis

A demência frontotemporal é uma condição neurodegenerativa que compromete principalmente regiões do cérebro responsáveis pela linguagem, pelo comportamento e pela personalidade.

Entre as manifestações estão dificuldades para se comunicar, alterações na conduta e mudanças nas relações sociais.

A doença não possui cura conhecida, e os tratamentos disponíveis são direcionados ao controle dos sintomas, à assistência nas atividades cotidianas e à preservação da qualidade de vida.

Bruce é pai de cinco meninas. Além de Mabel e Evelyn, frutos do casamento com Emma Heming, ele tem Rumer, de 38 anos, Scout, de 35, e Tallulah, de 32, do antigo relacionamento com a atriz Demi Moore.