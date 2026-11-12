Atriz famosa da série 'Chaves' morre aos 82 anos e causa da morte intriga fãs - (crédito: Reprodução/Divulgação)

A atriz mexicana Regina Torné morreu aos 82 anos nesta quarta-feira (11). Conhecida pelo público brasileiro por interpretar Glória no seriado 'Chaves', a artista também conquistou reconhecimento internacional ao viver Mamá Elena no filme 'Como Água para Chocolate', lançado em 1992.

A causa da morte não foi divulgada, o que acabou intrigando o público e gerando questionamentos.

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A confirmação do falecimento foi feita pela Asociación Nacional de Actores (ANDA), entidade que representa os profissionais da categoria no México.

Em uma publicação nas redes sociais, a instituição prestou homenagem à artista e manifestou pesar pela perda, além de enviar condolências aos familiares, amigos e colegas de profissão.

Com mais de cinco décadas dedicadas à carreira artística, Regina construiu uma trajetória marcada por trabalhos no cinema, na televisão e no teatro.

No Brasil, uma de suas participações mais lembradas aconteceu em 'Chaves'. Em 1978, a atriz interpretou Glória, tia de Paty e personagem que despertava o interesse amoroso de Seu Madruga.

Apesar de não aparecer em muitos episódios, conquistou espaço na memória dos fãs brasileiros do humorístico.