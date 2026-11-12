Homem morre aos 44 anos após passar mal e cair de aparelho em academia famosa - (crédito: Reprodução/Instagram)

Um homem de 44 anos morreu nesta quarta-feira (11) enquanto praticava exercícios físicos em uma unidade da rede Smart Fit, em Fortaleza, no Ceará.

O estabelecimento fica na avenida Virgílio Távora, no bairro Dionísio Torres. Segundo fontes, alunos foram orientados a deixarem o local por conta da tragédia.

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A vítima foi identificada como João Paulo Pereira de Carvalho. Natural de Tauá, ele atuou como professor em diferentes instituições da rede estadual de ensino.

A vítima realizava uma atividade no gráviton, aparelho utilizado para auxiliar na execução de exercícios como a barra fixa, quando apresentou um mal-estar e caiu.

Durante o acidente, o homem teria batido a cabeça e desmaiado. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para prestar socorro.

Apesar da chegada da equipe médica ao estabelecimento, o aluno não resistiu e morreu no local.