Justiça derruba perfil de Malévola Alves após divulgar beats e influencer se manifesta - (crédito: Reprodução/Instagram)

A influenciadora Malévola Alves se pronunciou após ter sua principal conta no Instagram restringida no Brasil.

O perfil, que acumulava aproximadamente 1,5 milhão de seguidores, foi atingido por uma determinação do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), que solicitou a remoção de centenas de páginas associadas à divulgação de plataformas clandestinas de apostas.

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Em uma publicação feita no X, antigo Twitter, a criadora de conteúdo demonstrou confiança diante da situação e garantiu que não pretende abandonar a carreira na internet. Ela também aproveitou o pronunciamento para agradecer ao público que acompanha seu trabalho.

“O Deus em quem acredito nunca me desamparou e sempre me proporcionou viver coisas extraordinárias. E, se existe uma coisa que tenho, é gratidão pela vida que construí e por tudo que ELE me permitiu viver”, escreveu.

Malévola também destacou que não começou recentemente a produzir conteúdo e lembrou que já acumula mais de uma década de atuação nas plataformas digitais.

“Não comecei na internet agora. São 11 anos de caminhada, de crescimento, evolução, desafios e conquistas. Muitos de vocês acompanham minha trajetória desde o início e, por isso, fazem parte de tudo isso também”, declarou.

A possibilidade de perder outras contas também foi abordada pela influenciadora. Apesar do bloqueio, ela afirmou que pretende continuar tentando retornar às redes sociais.

“A cada conta que cair, tenham a certeza de que eu vou voltar. Nunca desisti dos meus sonhos, e trabalhar e viver da internet sempre foi um deles”, acrescentou.

Embora tenha comentado a situação, Malévola não citou diretamente a determinação do Ministério da Justiça nem apresentou esclarecimentos sobre a relação de seu perfil com a publicidade de casas de apostas irregulares.

Entenda por que Malévola Alves perdeu o Instagram

A restrição da conta aconteceu após uma solicitação do Ministério da Justiça e Segurança Pública para que 348 perfis fossem removidos das redes sociais.

Segundo o órgão, as páginas continuavam promovendo plataformas clandestinas de apostas, mesmo diante das medidas adotadas pelo governo para combater a atividade ilegal.

Juntas, as contas incluídas na determinação reuniam mais de 150 milhões de seguidores. Além de Malévola, outros influenciadores tiveram seus perfis atingidos, entre eles Belo Belo, o ex-BBB Paulo Augusto, Merianne Silva, Cris ZL, Léo Neiff e Sagatt.

A iniciativa tem como objetivo impedir a publicidade de apostas esportivas e jogos de cassino on-line oferecidos por empresas que não possuem autorização para atuar no mercado brasileiro.

A medida também alcança plataformas sediadas no exterior que disponibilizam serviços para consumidores do país.