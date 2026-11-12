Paolla Oliveira é exposta por Pedro Scooby e romance com irmão de ex-BBB vem à tona - (crédito: Reprodução/Instagram)

Uma declaração de Pedro Scooby acabou colocando Paolla Oliveira novamente no centro das especulações sobre sua vida amorosa.

Durante uma transmissão ao vivo na Twitch, na terça-feira (10), o surfista comentou o possível envolvimento da atriz com João Chianca, conhecido como Chumbinho, irmão de Lucas Chumbo, ex-participante do Big Brother Brasil.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A situação aconteceu enquanto Scooby participava de uma live com o influenciador Brino. Ao assistir a imagens de Lucas Chumbo surfando, o atleta recebeu uma pergunta de um internauta que queria saber se aquele era o rapaz apontado como novo affair da artista.

"Esse é o que está pegando a Paolla Oliveira?", questionou um espectador.

Aproveitando a oportunidade, Scooby esclareceu que havia uma confusão entre os dois irmãos. Ele explicou que sua dupla nas competições é Lucas, que é casado e tem dois filhos, mas que os rumores envolvendo a atriz dizem respeito a João.

"Esse daí é o João Chumbinho, irmão do Lucas. Minha dupla é o Lucas Chumbo, que é casado e tem dois filhos. Ele não tá pegando a Paolla Oliveira. A história é com o irmão dele", soltou o famoso.

A fala rapidamente repercutiu nas redes sociais e aumentou os comentários sobre a aproximação entre a atriz e o surfista. Até o momento, entretanto, Paolla e João não confirmaram publicamente um relacionamento.

Como começaram os rumores entre Paolla Oliveira e Chumbinho?

As especulações ganharam força em outubro de 2026, quando seguidores passaram a observar as interações dos dois nas redes sociais. Além de curtidas frequentes, a atriz também começou a acompanhar publicações de pessoas próximas ao atleta.

Um dos episódios que mais chamou atenção envolveu Michele Cabral de Azeredo, mãe de João. Em uma publicação de Paolla, ela deixou uma mensagem que despertou a curiosidade dos internautas.

"Sempre linda! De qualquer jeito! Eu que te mostrei para o meu filhote!", escreveu Michele, acompanhando o comentário com emojis de silêncio e de mão sobre a boca.

Outro acontecimento que alimentou as suspeitas foi a presença dos pais do surfista na coroação de Paolla como rainha de bateria da Imperatriz Leopoldinense, em outubro.

Questionada sobre a possibilidade de estar conhecendo alguém, a atriz reforçou que continua solteira. No último domingo (8), durante uma conversa com a imprensa, ela brincou sobre a fase atual da vida amorosa.

"Menina, eu tô solteira, solteira, tô viva, não é bom isso?", respondeu.

Paolla está sem relacionamento público desde dezembro de 2025, quando anunciou o término com o cantor Diogo Nogueira, após quase cinco anos juntos.