Assalto obriga Daniel Cady, ex de Ivete Sangalo, a transferir fortuna; criminoso acaba preso

O roubo do celular de Daniel Cady, ex-marido de Ivete Sangalo, terminou com um prejuízo de aproximadamente R$ 200 mil para o nutricionista.

O valor foi retirado de uma conta pessoal por meio de transferências bancárias realizadas depois que o aparelho foi levado durante um assalto em São Paulo, na quarta-feira (11).

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Um homem suspeito de envolvimento no caso acabou detido pela Polícia Militar. A prisão ocorreu durante uma ação da Força Tática na Avenida Rio Branco, região central da capital paulista.

Na abordagem, os agentes encontraram três aparelhos celulares com o indivíduo, entre eles um iPhone 17 Pro pertencente a Daniel.

De acordo com informações divulgadas pela Polícia Militar ao G1, o nutricionista confirmou aos agentes que havia sido vítima de um assalto na região central. Na ocasião, um homem que estava em uma motocicleta se aproximou e levou seu telefone.

Além do aparelho de Daniel, os policiais localizaram outros dois dispositivos da Apple: um iPhone 18 Pro e um iPhone 14 Pro.

Questionado sobre a procedência dos eletrônicos, o suspeito alegou que havia comprado os três, mas afirmou desconhecer a origem dos produtos.

O homem e os celulares foram encaminhados ao 2º Distrito Policial, onde a ocorrência foi registrada. O caso segue sob investigação para esclarecer a participação do suspeito no crime.