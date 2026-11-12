Patixa Teló é socorrida às pressas após ficar inconsciente em aeroporto; estado de saúde é revelado

Um problema de saúde interrompeu a viagem de Patixa Teló na última quarta-feira (11).
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
A influenciadora, de 48 anos, perdeu a consciência enquanto aguardava o embarque no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, e precisou receber assistência da companhia aérea responsável pelo voo.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
A equipe da artista confirmou que o episódio foi provocado por uma crise de hipoglicemia, condição caracterizada pela redução dos níveis de açúcar no sangue.
O mal-estar exigiu atendimento imediato, mas Patixa conseguiu se recuperar e prosseguir com o deslocamento.
Em comunicado, os representantes tranquilizaram os seguidores e informaram que a influenciadora precisou embarcar em outro voo para completar o trajeto até Maceió, em Alagoas.
“Foi uma situação delicada, que exigiu atenção e auxílio”, informou a assessoria.
A equipe também confirmou que a artista chegou ao destino e passa bem. “Após receber o atendimento necessário, Patixa conseguiu embarcar no voo seguinte e seguir viagem até seu destino, Maceió (AL), onde já se encontra neste momento, bem e em segurança”, esclareceu.
Saiba Mais
- Mariana Morais Justiça derruba perfil de Malévola Alves após divulgar beats e influencer se manifesta
- Mariana Morais Paolla Oliveira é exposta por Pedro Scooby e romance com irmão de ex-BBB vem à tona
- Mariana Morais Assalto obriga Daniel Cady, ex de Ivete Sangalo, a transferir fortuna; criminoso acaba preso
- Mariana Morais Jogador morre aos 22 anos durante treino e motivo acende alerta entre jovens
- Mariana Morais Cantora Patrícia Ribeiro prepara retorno à televisão com música de Natal
- Mariana Morais Tuca Andrada provoca João Gomes e dispara: 'Você não é vaqueiro'