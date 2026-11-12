Patixa Teló é socorrida às pressas após ficar inconsciente em aeroporto; estado de saúde é revelado - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

Um problema de saúde interrompeu a viagem de Patixa Teló na última quarta-feira (11).

A influenciadora, de 48 anos, perdeu a consciência enquanto aguardava o embarque no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, e precisou receber assistência da companhia aérea responsável pelo voo.

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A equipe da artista confirmou que o episódio foi provocado por uma crise de hipoglicemia, condição caracterizada pela redução dos níveis de açúcar no sangue.

O mal-estar exigiu atendimento imediato, mas Patixa conseguiu se recuperar e prosseguir com o deslocamento.

Em comunicado, os representantes tranquilizaram os seguidores e informaram que a influenciadora precisou embarcar em outro voo para completar o trajeto até Maceió, em Alagoas.

“Foi uma situação delicada, que exigiu atenção e auxílio”, informou a assessoria.

A equipe também confirmou que a artista chegou ao destino e passa bem. “Após receber o atendimento necessário, Patixa conseguiu embarcar no voo seguinte e seguir viagem até seu destino, Maceió (AL), onde já se encontra neste momento, bem e em segurança”, esclareceu.