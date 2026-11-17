Uma menina de apenas 1 ano perdeu a vida após sofrer um ataque de um cachorro da raça rottweiler em Echaporã, no interior de São Paulo.
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A ocorrência foi registrada no domingo (15), enquanto familiares participavam de uma confraternização em uma residência do município.
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A vítima foi identificada como Helena Alves Diniz. Conforme informações da Polícia Militar, o imóvel recebia parentes para um encontro tradicional de fim de semana.
Durante a reunião, a criança permaneceu no mesmo ambiente que o animal, que avançou contra ela e provocou ferimentos, principalmente na região da cabeça.
Após o ataque, Helena foi encaminhada ao Hospital Municipal de Echaporã. Apesar de ter recebido socorro, a menina não sobreviveu à gravidade das lesões.
A movimentação de moradores em frente à residência chamou a atenção dos policiais militares que atenderam à ocorrência.
Durante a entrada no imóvel, os agentes localizaram o rottweiler já morto. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o que teria provocado a morte do cachorro.
A Polícia Civil assumiu a investigação para esclarecer as circunstâncias do episódio. A perícia técnica foi acionada e realizou os procedimentos necessários no endereço. Posteriormente, a ocorrência foi encaminhada à Central de Polícia Judiciária (CPJ).
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