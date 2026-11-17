Mulher passa mal e morre durante tratamento odontológico comum entre brasileiros - (crédito: Reprodução/Imagem Ilustrativa)

Valéria Siqueira da Silva, de 42 anos, morreu dentro de um consultório odontológico em Barbacena, na região do Campo das Vertentes, em Minas Gerais, após apresentar dificuldades respiratórias durante um tratamento de canal. O caso aconteceu no sábado (14) e está sendo investigado pela Polícia Civil.

A paciente recebeu atendimento de emergência ainda na clínica, mas não resistiu. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) realizou manobras de reanimação por aproximadamente 45 minutos. A morte foi constatada no próprio estabelecimento.

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De acordo com informações registradas pela Polícia Militar, a ocorrência foi comunicada na tarde de sábado, após a dentista responsável pelo procedimento informar que a paciente havia passado mal. O consultório fica na Avenida Pereira Teixeira, na região central do município.

Em depoimento aos policiais, a profissional explicou que havia realizado uma avaliação prévia do histórico de saúde da mulher.

Durante essa etapa, conhecida como anamnese, Valéria não teria informado a existência de doenças ou condições que impedissem a realização do tratamento.

A dentista também relatou que a paciente permaneceu consciente e respondeu normalmente às perguntas feitas durante o atendimento.

A situação mudou apenas na etapa final do procedimento, quando ela começou a apresentar dificuldade para respirar.

Com o agravamento do quadro, o Samu foi acionado. Enquanto aguardavam a chegada dos socorristas, as profissionais que estavam no consultório receberam instruções por telefone e iniciaram os primeiros socorros.

As tentativas de reanimação continuaram com a chegada da equipe de emergência, mas não tiveram sucesso.

Polícia Civil investiga circunstâncias da morte

A Polícia Civil de Minas Gerais instaurou um inquérito para esclarecer o que provocou a morte de Valéria.

A perícia técnica foi acionada, e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML). Até o momento, a causa clínica do óbito não foi divulgada.