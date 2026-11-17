Silvero Pereira exibe novo namorado e faz declaração de amor: 'Meu macho' - (crédito: TV Globo/Instagram)

O ator Silvero Pereira, de 44 anos, está vivendo uma nova fase na vida amorosa. O artista tornou público o relacionamento com Elton Morais, também natural do Ceará, no fim de outubro, e desde então os dois passaram a compartilhar demonstrações de carinho nas redes sociais.

Apesar da exposição recente do romance, o casal mantém uma postura reservada quando se trata da intimidade.

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A confirmação da relação, no entanto, veio acompanhada de declarações apaixonadas. Em uma publicação no Instagram, Silvero falou sobre a felicidade de dividir a vida com o companheiro:

“O amor venceu. E no meio disso tudo eu tenho você. Sou muito feliz ao teu lado e das coisas que a gente vem construindo juntos e pensando em nós. Meu Eltim”.

Elton também fez questão de demonstrar o sentimento pelo ator e escreveu: “Meu parceiro de todas as horas… que bom é poder compartilhar essa vida com você, meu amor! Dividindo a maior riqueza que é o nosso tempo!”.

A novidade foi celebrada por seguidores e amigos do casal. Entre as mensagens deixadas na publicação, um internauta comentou: “Que lindo, amigo! Muito feliz por sua felicidade!!”. As atrizes Dira Paes, de 57 anos, e Fernanda Paes Leme, de 43, também parabenizaram Silvero pela nova etapa.

O relacionamento parece estar em um momento especialmente intenso. Em outra ocasião, o artista contou que os dois têm aproveitado a companhia um do outro constantemente.

“A gente está naquela fase de fazer tudo junto”, revelou. Elton entrou na brincadeira e respondeu: “Eu e meu macho”.

Além do presente, Silvero já demonstrou entusiasmo com os planos que pretende construir ao lado do namorado.

O ator mencionou a existência de projetos e conquistas compartilhadas, mas preferiu não revelar detalhes sobre os objetivos do casal.