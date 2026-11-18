Servidor de prefeitura morre um mês antes da aposentadoria por acidente de trabalho - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

A poucos dias de encerrar uma trajetória de 35 anos no serviço público, Vanderlei Pedro Perin morreu em um acidente de trabalho em Estação, no Norte do Rio Grande do Sul.

O servidor municipal, de 65 anos, perdeu a vida na manhã de terça-feira (17), após o rolo compressor que operava tombar e cair sobre ele.

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A aposentadoria estava prevista para começar em 10 de dezembro. Vanderlei dedicou três décadas e meia à Prefeitura de Estação e estava prestes a concluir sua carreira profissional quando sofreu o acidente.

A ocorrência foi registrada por volta das 10h, enquanto o funcionário trabalhava com o maquinário. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado para prestar socorro, mas a equipe confirmou que ele já estava morto quando chegou ao local.

A notícia provocou comoção no município. Em homenagem ao servidor, a administração municipal publicou uma nota de pesar e anunciou três dias de luto oficial.

O comunicado destacou a dedicação de Vanderlei ao longo dos 35 anos de trabalho e manifestou solidariedade aos familiares e amigos.

A Polícia Civil ficará responsável por investigar o que provocou o tombamento do equipamento e esclarecer as circunstâncias da tragédia.