A poucos dias de encerrar uma trajetória de 35 anos no serviço público, Vanderlei Pedro Perin morreu em um acidente de trabalho em Estação, no Norte do Rio Grande do Sul.
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O servidor municipal, de 65 anos, perdeu a vida na manhã de terça-feira (17), após o rolo compressor que operava tombar e cair sobre ele.
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A aposentadoria estava prevista para começar em 10 de dezembro. Vanderlei dedicou três décadas e meia à Prefeitura de Estação e estava prestes a concluir sua carreira profissional quando sofreu o acidente.
A ocorrência foi registrada por volta das 10h, enquanto o funcionário trabalhava com o maquinário. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado para prestar socorro, mas a equipe confirmou que ele já estava morto quando chegou ao local.
A notícia provocou comoção no município. Em homenagem ao servidor, a administração municipal publicou uma nota de pesar e anunciou três dias de luto oficial.
O comunicado destacou a dedicação de Vanderlei ao longo dos 35 anos de trabalho e manifestou solidariedade aos familiares e amigos.
A Polícia Civil ficará responsável por investigar o que provocou o tombamento do equipamento e esclarecer as circunstâncias da tragédia.
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