Criança de 6 anos morre após moto elétrica ser atingida por carro - (crédito: Reprodução/Instagram)

Uma colisão envolvendo um automóvel e uma moto elétrica terminou com a morte de uma criança de 6 anos em Vacaria, na Serra Gaúcha.

O acidente aconteceu no fim da tarde de terça-feira (17), quando a menina e uma adolescente de 16 anos estavam no veículo elétrico.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O atendimento às vítimas mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

As duas foram encaminhadas ao Hospital Nossa Senhora da Oliveira, mas a criança não resistiu aos ferimentos e teve a morte confirmada na unidade de saúde.

A ocorrência foi registrada por volta das 18h28min, na Rua Dom Pedro II, no bairro Parque dos Rodeios, nas proximidades do Colégio Ione. A adolescente também ficou ferida e precisou de assistência médica.

A condutora do carro não deixou o local depois da batida e prestou auxílio às vítimas. Ela foi submetida ao teste do bafômetro, que não apontou consumo de bebida alcoólica.

As circunstâncias da colisão ainda deverão ser esclarecidas.