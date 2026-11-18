Uma colisão envolvendo um automóvel e uma moto elétrica terminou com a morte de uma criança de 6 anos em Vacaria, na Serra Gaúcha.
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O acidente aconteceu no fim da tarde de terça-feira (17), quando a menina e uma adolescente de 16 anos estavam no veículo elétrico.
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O atendimento às vítimas mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
As duas foram encaminhadas ao Hospital Nossa Senhora da Oliveira, mas a criança não resistiu aos ferimentos e teve a morte confirmada na unidade de saúde.
A ocorrência foi registrada por volta das 18h28min, na Rua Dom Pedro II, no bairro Parque dos Rodeios, nas proximidades do Colégio Ione. A adolescente também ficou ferida e precisou de assistência médica.
A condutora do carro não deixou o local depois da batida e prestou auxílio às vítimas. Ela foi submetida ao teste do bafômetro, que não apontou consumo de bebida alcoólica.
As circunstâncias da colisão ainda deverão ser esclarecidas.
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