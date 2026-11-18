Virginia Fonseca, de 27 anos, reagiu à repercussão de notícias envolvendo sua vida pessoal e deixou claro que não pretende rebater todas as especulações que circulam na internet.
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A influenciadora fez um desabafo nas redes sociais na terça-feira (17), em meio aos rumores de um possível envolvimento amoroso com Neymar.
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A empresária afirmou que costuma não dar importância a comentários maldosos ou informações falsas a seu respeito.
"Quando sou eu, podem me xingar e inventar mentiras até a quinta geração que eu não me importo", escreveu Virginia nos stories do Instagram.
Em outra publicação, a influenciadora ironizou o volume de informações que surgem sobre sua intimidade e afirmou que seria impossível esclarecer cada uma delas.
"É tanta mentira que até eu estou começando a acreditar... imagina se eu viesse aqui desmentir todas! Ficaria até 2028 desmentindo, facilmente", disparou.
O posicionamento ocorreu após uma série de especulações sobre um possível beijo entre Virginia e Neymar.
Os rumores ganharam força depois que uma colunista apontou a existência de um momento íntimo entre os dois antes do Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1.
Com a repercussão do assunto, Neymar, que é casado com Bruna Biancardi, e Virginia, negaram publicamente as informações veiculadas.
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