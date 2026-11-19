Bebê brasileiro vestido de 'minipapa' rouba a cena e posa no colo de Leão XIV - (crédito: Reprodução/Instagram)

Um encontro que parecia improvável transformou a viagem de uma família de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, à Itália em uma experiência inesquecível.

Miguel Accari, de cinco meses, foi recebido pelo papa Leão XIV durante a audiência geral realizada na Praça de São Pedro, no Vaticano, na quarta-feira (18).

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Caracterizado com vestimentas semelhantes às do líder da Igreja Católica, o menino chamou a atenção do religioso, que o pegou no colo e o abençoou.

A cena aconteceu enquanto o papamóvel percorria o espaço reservado aos fiéis. Um integrante da equipe de segurança retirou Miguel dos braços da mãe, Mariana Accari, e o conduziu até o pontífice.

Ao perceber o figurino do bebê, Leão XIV sorriu e o acolheu. O momento foi registrado e acabou compartilhado nas redes sociais oficiais do Papa.

A preparação para a ocasião começou antes mesmo do embarque da família. Mariana teve a ideia de transformar o filho em uma versão infantil do pontífice depois de assistir a gravações de outras audiências e perceber que Leão XIV costumava abençoar crianças.

Como não encontrou uma fantasia adequada para comprar, procurou uma profissional em Ribeirão Preto para produzir a peça sob medida.

A viagem à Itália tinha como um dos motivos a celebração do casamento da irmã de Mariana, realizado em Roma.

A noiva também tinha interesse em participar da audiência papal para receber uma bênção especial ao lado do marido. Com os convites disponíveis para os familiares, todos decidiram acompanhar a programação no Vaticano.

Para aumentar as chances de ficar perto do religioso, Mariana e o marido, Fábio Hidalgo, chegaram à Praça de São Pedro às 6h50, mais de três horas antes do início previsto da audiência. O casal conseguiu permanecer junto à grade por onde o papamóvel passaria.

A movimentação em torno do pequeno Miguel, entretanto, começou antes mesmo da chegada do Papa.

A caracterização despertou a curiosidade de outros visitantes, que paravam para fotografar e filmar o bebê. Até integrantes da segurança e da organização do evento demonstraram interesse pelo menino.

Quando o pontífice finalmente se aproximou, a expectativa da família era que Miguel recebesse uma bênção.

A oportunidade de vê-lo nos braços de Leão XIV, porém, superou o que os pais imaginavam. O encontro durou poucos segundos, mas foi suficiente para emocionar os familiares e chamar a atenção de fiéis de diferentes nacionalidades.

A repercussão ultrapassou as expectativas de Mariana e Fábio. Além da divulgação feita pelo Vatican News, uma fotografia de Miguel ao lado do pontífice apareceu no perfil oficial de Leão XIV no Instagram. A publicação ampliou o alcance do episódio e fez com que a família recebesse mensagens de pessoas de diferentes partes do mundo.

Nas redes sociais, Mariana também celebrou a experiência e dedicou o momento à memória da avó, Iracema.

Segundo a mãe, ela havia pedido que a familiar falecida guiasse a família até um ponto adequado da praça para que o encontro com o Papa pudesse acontecer.