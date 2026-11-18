Ex-ator da Globo leva rasteira da Justiça e é condenado por ocupação ilegal de imóvel - (crédito: Reprodução/SBT)

O ator Mário Gomes e a esposa, Raquel Palma, terão que desembolsar valores referentes à ocupação irregular de uma mansão no Joá, na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro.

A decisão foi tomada pela Justiça após o casal permanecer no imóvel durante 13 anos, mesmo depois de a propriedade ter sido arrematada em um leilão judicial.

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A sentença, assinada pela juíza Admara Falante Schneider e divulgada pela revista Veja, estabelece que os dois devem pagar uma quantia correspondente ao valor de aluguel praticado no mercado durante o período em que utilizaram a residência, entre 2011 e setembro de 2024.

Na avaliação da magistrada, a permanência do casal ocorreu “sem qualquer contraprestação, deixando de adimplir tributos e encargos condominiais, além de impedir o uso e fruição do bem”.

Além da indenização pela ocupação, Mário e Raquel também foram responsabilizados pelos débitos relacionados à propriedade, incluindo IPTU e despesas de condomínio acumuladas até setembro de 2024.

Entenda por que Mário Gomes perdeu a mansão

A residência, avaliada em aproximadamente R$ 20 milhões, foi colocada em leilão judicial em 2011 e adquirida por uma associação pelo valor de R$ 720 mil.

O dinheiro arrecadado foi destinado ao pagamento de dívidas trabalhistas de aproximadamente 84 costureiras que atuaram em uma antiga confecção de roupas mantida pelo ator no Paraná.

Mesmo com a transferência da propriedade, o artista e os familiares continuaram vivendo no endereço por mais de uma década.

A desocupação aconteceu somente em setembro de 2024, quando uma ordem judicial determinou a saída da família.

Na ocasião, o despejo ganhou repercussão após imagens do ator durante a retirada dos pertences da residência circularem nas redes sociais.

Desde então, Mário Gomes passou a compartilhar detalhes da mudança e das dificuldades enfrentadas após deixar o imóvel.