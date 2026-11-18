Criança de 3 anos morre após passar mal em creche e causa da morte intriga autoridades - (crédito: Reprodução/Imagem Ilustrativa)

A morte de uma criança de 3 anos dentro de uma unidade de educação infantil na Inglaterra mobilizou a polícia da Grande Manchester.

O menino não resistiu após ser hospitalizado em estado grave, e as circunstâncias do episódio estão sendo apuradas pelas autoridades britânicas.

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O caso aconteceu na creche Cosy Toes, localizada em Middleton, na região da Grande Manchester. O incidente foi registrado pouco antes das 16h de segunda-feira (2 de novembro), considerando o horário de Greenwich.

Após apresentar problemas de saúde na instituição, a criança precisou ser encaminhada às pressas para um hospital. Apesar do atendimento médico, o menino morreu na quinta-feira (5 de novembro), três dias depois de ser socorrido.

A investigação policial ainda está nos estágios iniciais. Até o momento, nenhuma pessoa foi presa.

Segundo as autoridades, a apuração segue os protocolos normalmente adotados quando uma criança morre em um estabelecimento responsável por sua segurança e assistência.

A detetive Claire Brennan informou que os investigadores estão examinando as circunstâncias do ocorrido e as evidências reunidas até agora. Policiais especializados também foram mobilizados para oferecer apoio aos familiares.