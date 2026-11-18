Aos 65 anos, ator da Globo vive romance com atriz 18 anos mais nova; saiba quem - (crédito: Reprodução/TV Globo)

A vida amorosa de Humberto Martins ganhou um novo capítulo com Aline Müller. Aos 65 anos, o ator mantém um relacionamento com a artista de 47 anos, com quem também divide projetos profissionais.

Embora estejam juntos desde 2024, os dois preferiram preservar a intimidade durante o início do romance e só recentemente passaram a expor a relação publicamente.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A aproximação, porém, não era novidade para quem acompanha o casal. Desde 2022, Humberto e Aline apareciam juntos em eventos, despertando especulações sobre um possível envolvimento amoroso. Atualmente, além da vida a dois, eles trabalham juntos no espetáculo teatral “Psicóloga Segundo Meu Psiquiatra”.

Em entrevista à coluna de Lucas Pasin, do Metrópoles, Aline falou sobre a experiência de viver o relacionamento com o artista e destacou as qualidades do companheiro.

“Estamos vivendo um relacionamento com uma sintonia muito linda e leve. Ele é um namorado maravilhoso, que me trata muito bem. É uma pessoa muito gentil, que dá atenção a todos que o abordam e procura ajudar quem está ao seu redor, tanto na vida pessoal quanto na profissional. Isso é dele”, afirmou.

Quem é Aline Müller, namorada de Humberto Martins?

Natural do interior de São Paulo, Aline construiu uma trajetória profissional que passou por diferentes áreas.

Antes de investir na carreira artística, ela se formou em Arquitetura e Urbanismo e trabalhou no setor durante 17 anos. Atualmente, está finalizando uma segunda graduação, em Cinema e Audiovisual.