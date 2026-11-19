Ator de série famosa agride mulher, se joga em rio e morre aos 38 anos - (crédito: Reprodução/ Instagram)

O ator Alexander Haskin, de 38 anos, morreu na segunda-feira (16), depois de entrar no mar pelo píer de Santa Mônica, na Califórnia, nos Estados Unidos.

Antes do episódio, ele teria agredido uma mulher com um tapa no rosto, segundo relatos de testemunhas ouvidas pela imprensa norte-americana.

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Conhecido por uma participação na série You, exibida entre 2018 e 2025, Haskin também integrou produções como The Rookie e Mayans M.C.. Fora dos trabalhos na televisão, ele atuava profissionalmente como personal trainer.

O caso aconteceu por volta das 16h, quando equipes policiais receberam um chamado informando que um homem havia saltado do píer em direção ao mar.

Aproximadamente 50 minutos depois, o corpo do artista foi retirado da água, mas ele já estava morto.

A identificação de Alexander foi realizada pelo Medical Examiner do condado de Los Angeles, órgão equivalente ao Instituto Médico Legal (IML) no Brasil, na quarta-feira (18).

Até o momento, a causa oficial da morte não havia sido confirmada, embora as circunstâncias indiquem afogamento.

O episódio também deixou questionamentos entre os familiares. Dana Haskin, pai do artista, afirmou que não percebeu nenhum comportamento preocupante no filho antes da ocorrência.

Segundo ele, Alexander estava animado com a perspectiva de passar o Dia de Ação de Graças ao lado da família.

Dana revelou ainda que havia conversado com o filho pela última vez na manhã de segunda-feira (16). Ele também disse desconhecer a identidade da mulher envolvida na confusão. Para o pai, o ator pode ter agido impulsivamente, levado pela emoção do momento.