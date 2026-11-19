O ator Alexander Haskin, de 38 anos, morreu na segunda-feira (16), depois de entrar no mar pelo píer de Santa Mônica, na Califórnia, nos Estados Unidos.
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Antes do episódio, ele teria agredido uma mulher com um tapa no rosto, segundo relatos de testemunhas ouvidas pela imprensa norte-americana.
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Conhecido por uma participação na série You, exibida entre 2018 e 2025, Haskin também integrou produções como The Rookie e Mayans M.C.. Fora dos trabalhos na televisão, ele atuava profissionalmente como personal trainer.
O caso aconteceu por volta das 16h, quando equipes policiais receberam um chamado informando que um homem havia saltado do píer em direção ao mar.
Aproximadamente 50 minutos depois, o corpo do artista foi retirado da água, mas ele já estava morto.
A identificação de Alexander foi realizada pelo Medical Examiner do condado de Los Angeles, órgão equivalente ao Instituto Médico Legal (IML) no Brasil, na quarta-feira (18).
Até o momento, a causa oficial da morte não havia sido confirmada, embora as circunstâncias indiquem afogamento.
O episódio também deixou questionamentos entre os familiares. Dana Haskin, pai do artista, afirmou que não percebeu nenhum comportamento preocupante no filho antes da ocorrência.
Segundo ele, Alexander estava animado com a perspectiva de passar o Dia de Ação de Graças ao lado da família.
Dana revelou ainda que havia conversado com o filho pela última vez na manhã de segunda-feira (16). Ele também disse desconhecer a identidade da mulher envolvida na confusão. Para o pai, o ator pode ter agido impulsivamente, levado pela emoção do momento.
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