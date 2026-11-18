Uma brincadeira de Leonardo com a sogra, dona Eponina, acabou virando motivo de risadas para Poliana Rocha.
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O episódio aconteceu durante a comemoração do aniversário da influenciadora, enquanto ela abria os presentes recebidos em casa.
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A situação foi registrada em um vídeo compartilhado por Poliana nos stories do Instagram na noite de terça-feira (17).
Nas imagens, o cantor aparece usando uma corda preta para prender os braços da mãe da esposa, em uma tentativa bem-humorada de impedir que ela continuasse mexendo nos objetos ao redor.
Antes de mostrar a cena, a influenciadora questionou: “Gente, nós estamos começando a abrir os presentes e olha aqui, será que ele ama a sogra?”. Na legenda da publicação, ela ainda escreveu: “Muito amor envolvido”.
Leonardo explicou a atitude com uma reclamação em tom de brincadeira sobre o comportamento da sogra.
“Tá dando trabalho demais. Dá muito trabalho, gente. Tá mexendo em tudo que não é dela”, disparou o sertanejo enquanto passava a corda pelos braços de dona Eponina.
A reação de Poliana também chamou atenção durante a gravação. Ao perceber como o marido havia amarrado a mãe, ela fez um alerta: “Amor, os peitos dela”. O artista respondeu: “Pronto, quero ver mexer agora. Não quero saber então”.
A influenciadora encerrou o registro demonstrando pena da mãe: “Tadinha”.
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