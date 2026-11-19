Deborah Secco jantou no chão com prostitutas para viver Bruna Surfistinha nos cinemas - (crédito: Reprodução)

A preparação de Deborah Secco para interpretar uma das garotas de programa mais conhecidas do Brasil envolveu experiências que ultrapassaram os limites dos estúdios de gravação.

Para construir Bruna Surfistinha no cinema, a atriz se aproximou de mulheres que trabalhavam na prostituição, frequentou ambientes ligados à atividade e chegou a compartilhar refeições com elas sentada no chão.

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O trabalho de imersão foi realizado antes das filmagens do longa-metragem dirigido por Marcus Baldini, lançado em 2011.

Na época, Deborah também passou por uma transformação física e ganhou oito quilos para assumir o papel de Raquel Pacheco, que ficou conhecida nacionalmente pelo pseudônimo Bruna Surfistinha.

Uma das etapas mais marcantes aconteceu em uma casa de prostituição, onde a artista passou um período convivendo com as mulheres.

A intenção era compreender a realidade daquelas profissionais sem se limitar às situações descritas no roteiro.

Para conquistar a confiança delas, Deborah também compartilhou questões pessoais e ouviu histórias de vida.

Em uma das conversas, uma das mulheres explicou à atriz como as circunstâncias podem determinar os caminhos de alguém.

O relato fez Deborah refletir sobre a trajetória daquelas profissionais e sobre a importância de não julgá-las sem conhecer suas experiências.

A atriz também descobriu que muitas das mulheres haviam enfrentado situações traumáticas ainda na infância, incluindo abusos sexuais dentro da própria família. Algumas tinham saído de casa aos sete anos de idade.

Em entrevistas posteriores, Deborah contou que a experiência modificou sua maneira de enxergar a prostituição.

A convivência permitiu que ela compreendesse dificuldades que estavam muito distantes de sua realidade pessoal.

Além da preparação emocional, a mudança no corpo foi outra exigência para dar vida à personagem. A atriz precisou aumentar oito quilos, enquanto trabalhava na construção de diferentes fases da vida de Raquel, que aparecem na produção.

O filme acompanha a transformação da jovem de classe média em uma garota de programa que ganha notoriedade ao compartilhar experiências na internet. A história foi inspirada na trajetória real de Raquel Pacheco, autora do livro "O Doce Veneno do Escorpião".

O processo de preparação também envolveu mudanças na rotina. Deborah chegou a morar sozinha em São Paulo e passou um período afastada de sua vida habitual para se aproximar da perspectiva da personagem.



