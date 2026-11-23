Ator de série famosa morre misteriosamente a caminho do trabalho aos 66 anos - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

O ator E.J. Carroll morreu na última quinta-feira (19), aos 66 anos. Conhecido por participações em produções de televisão e cinema, o artista também emprestou sua voz a personagens do universo dos videogames, incluindo o título "Grand Theft Auto V".

A morte foi repentina, segundo informações publicadas pela revista People. Carroll estava a caminho de um estúdio para participar de uma sessão de gravação de dublagem quando faleceu.

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Ao longo da carreira, o ator acumulou trabalhos em séries conhecidas, como "The Blacklist", "Pose", "Blue Bloods" e "Law & Order". Sua trajetória no cinema também incluiu produções como "Estão Todos Bem" (2009), "O Lutador" (2008) e "Um Por Todas e Todas Por Um" (2006).

A repercussão da notícia mobilizou profissionais do meio artístico. Em declaração ao Deadline, Jon Mason, representante de Carroll, destacou a importância do ator para a comunidade artística de Nova York.

“Não existe um ator em Nova York que não tenha trabalhado ou cruzado o caminho de EJ, conhecido por roubar a cena ao lado de Robert De Niro, Mickey Rourke, Bruce Dern e, mais recentemente, Jalen Brunson e Quinta Brunson. Ele fará muita falta à comunidade de atores, pela qual ele vivia”, disse.

Fora das produções cinematográficas e televisivas, Carroll também participou da série de podcasts "The Lamb", lançada em 2021, além de integrar o elenco de "Grand Theft Auto V".

Mesmo após sua morte, o público ainda poderá acompanhar trabalhos inéditos do artista. Três filmes com sua participação estão previstos para lançamento póstumo: "Triumph of the Will", "The Wretched Devours" e "A Delicate Arrangement".