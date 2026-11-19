Esposa de Amado Batista relata momentos de terror após avião dar pane no ar: 'Adeus, tchau' - (crédito: Reprodução/Instagram)

Cálita Franciele, mulher do cantor Amado Batista, viveu momentos de tensão durante uma viagem aérea entre o Maranhão e Goiás.

Assustada com uma falha nos instrumentos da aeronave e a rápida perda de altitude, a influenciadora chegou a escrever uma mensagem de despedida, temendo que o pior pudesse acontecer.

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O episódio foi relatado por ela nas redes sociais. Segundo Cálita, o avião estava a aproximadamente 30 mil pés de altitude quando parte dos instrumentos do painel deixou de funcionar.

A situação exigiu uma manobra de descida, enquanto o comandante tentava identificar a origem do problema.

Em meio ao desespero, a influenciadora percebeu que a aeronave continuava perdendo altitude em alta velocidade. Foi nesse momento que decidiu preparar um último recado.

“Na hora que eu olhei no painel de novo, o trem estava rodando, descendo e muito rápido. Aí, desesperei. Fui escrever mensagem de despedida: ‘Adeus, tchau, au revoir’. Meu Deus do céu, não é brincadeira. Os sufocos da vida não são fáceis”, contou.

Cálita também descreveu o cenário que observava durante o voo. De acordo com seu relato, o lado esquerdo do painel estava completamente apagado, enquanto ela conseguia visualizar formações de nuvens de tempestade à frente da aeronave.

“A gente estava vindo do Maranhão, pensa num sufoco aéreo. A gente teve que declarar emergência, a gente descia tão rápido. O comandante disse que acha que talvez tenha sido o tal do pitot que congelou devido à altitude em que a gente tava, a 30 mil pés”, explicou.

Na avaliação inicial do comandante, a possível causa da falha seria o congelamento do tubo de Pitot, dispositivo responsável por auxiliar na medição da velocidade do avião.

As baixas temperaturas encontradas em grandes altitudes podem comprometer o funcionamento do equipamento.

Falha foi solucionada durante a descida

O funcionamento dos instrumentos começou a ser restabelecido quando o avião alcançou aproximadamente 14 mil pés.

Segundo a explicação recebida pela influenciadora, o sensor teria descongelado, permitindo que o sistema voltasse a operar normalmente.

A partir daí, a aeronave recuperou suas condições habituais de controle e a viagem pôde continuar. Cálita afirmou que o comandante também explicou que existia a possibilidade de procurar um aeroporto alternativo e realizar um pouso de emergência caso os instrumentos não voltassem a funcionar.

“A aeronave voltou ao controle normal e ficou tudo certo. Mas diz ele que, mesmo se não tivesse voltado, a gente procuraria um aeroporto e pousaria tranquilamente. Em emergência, é claro, mas sobreviveríamos, graças a Deus”, concluiu.