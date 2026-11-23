Bella Campos troca declarações de amor com nova namorada: 'Minha princesa' - (crédito: Reprodução/Instagram)

Um passeio por São Paulo terminou em demonstrações públicas de afeto entre Bella Campos, de 28 anos, e a modelo Thalita Ferreira, de 20.

As duas aproveitaram a visita à pizzaria Rato Rosa para compartilhar momentos da relação, que vem ganhando cada vez mais visibilidade nas redes sociais.

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A noite também teve um significado especial para Thalita. Antes de ingressar no universo da moda, a jovem trabalhava no setor alimentício e aproveitou a ocasião para recordar a antiga profissão.

Com avental jeans, ela participou da preparação de pizzas napolitanas, desde o manuseio da massa até o momento de levar os alimentos ao forno.

Bella acompanhou a namorada durante a experiência e apareceu sorridente em um dos vídeos publicados. A atriz ainda recebeu uma pizza individual feita especialmente para ela.

O registro acabou acompanhado de uma declaração apaixonada. "Isso é amor", escreveu Thalita na legenda da publicação.

Nos comentários, a intérprete de Maria de Fátima no remake de "Vale Tudo" respondeu: "Minha princesa", acrescentando emojis de coração.

A aproximação das duas já havia despertado a curiosidade dos fãs no último dia 13, quando foram vistas de mãos dadas ao deixarem um aeroporto no Rio de Janeiro. O episódio marcou uma das primeiras aparições públicas do casal.

A história profissional de Thalita também chama atenção. Após trabalhar em uma pizzaria, ela foi descoberta por um olheiro e passou a construir uma carreira internacional como modelo.

A jovem já participou de desfiles de grifes importantes, entre elas Saint Laurent e Balenciaga.

Em uma declaração recente, Bella comentou a fase positiva que atravessa na vida amorosa e falou sobre a importância da companheira em sua rotina.

"Estou feliz em conhecer uma pessoa que tem me trazido alegria e que soma à minha vida. A gente se acompanha, torce uma pela outra e compartilha momentos que nos enriquecem", afirmou.